A Gorizia il convegno sulla cura centrata sulla persona, interviene Callari

GORIZIA – Il 7 novembre 2026 a Gorizia era in corso il convegno “Curare l’Essere Umano”, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Gorizia. All’incontro, ospitato al Conference Center dell’Università di Trieste, nel polo universitario isontino, è intervenuto l’assessore regionale al Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi Sebastiano Callari. Il tema centrale era la persona nel percorso di cura.

“Mettere la persona al centro del processo di cura, considerandola nella sua interezza, sotto il profilo fisico, psicologico e sociale, rappresenta una prospettiva di grande interesse per il futuro della medicina. È un approccio che invita a ripensare la figura del medico, chiamato ad accompagnare il paziente lungo un percorso orientato alla salute e al benessere complessivo della persona, oltre che alla cura delle malattie”.

“È una riflessione particolarmente importante in un periodo nel quale ci si interroga sul futuro del servizio sanitario e sull’evoluzione della professione medica – ha osservato Callari -. La prospettiva di un medico che accompagna il paziente in un percorso di salute, prestando attenzione anche alla dimensione psicologica e sociale, offre l’opportunità di sviluppare una visione più ampia dell’assistenza. Il coinvolgimento dell’Ordine dei Medici conferisce ulteriore valore a questa occasione di approfondimento”.

Il comunicato richiama anche l’impegno della Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso l’Assessorato alla Salute, guidato da Riccardo Riccardi. La dichiarazione attribuisce all’assessorato percorsi dedicati all’umanizzazione delle cure e alla centralità della persona e delle sue esigenze nel rapporto con i professionisti sanitari e nell’organizzazione dell’assistenza: “attraverso l’Assessorato alla Salute, guidato da Riccardo Riccardi, sta portando avanti percorsi dedicati all’umanizzazione delle cure, con l’obiettivo di valorizzare la centralità della persona e delle sue esigenze nel rapporto con i professionisti sanitari e nell’organizzazione dell’assistenza”.

Il convegno ripercorre il pensiero medico dal Medioevo alle nuove tecnologie

Il titolo completo dell’incontro era “Curare l’Essere Umano. Conoscere il passato e comprendere il presente per progettare il futuro”. La riflessione proposta ha seguito l’evoluzione del pensiero medico dal Medioevo al XXI secolo, affrontando il rapporto tra salute e malattia, il ruolo dell’umanitarismo e della scienza, le nuove prospettive aperte dall’intelligenza artificiale e le questioni legate a deontologia, bioetica e algoretica.

Il programma ha coinvolto medici, docenti universitari ed esperti di storia della medicina, con interventi sulle trasformazioni della professione sanitaria e sulle sfide poste dalle innovazioni tecnologiche. Tra i relatori figuravano il presidente dell’Ordine dei Medici di Gorizia Albino Visintin, Silvio Brusaferro, Gianfranco Sinagra, il presidente della Pontificia Accademia per la Vita monsignor Renzo Pegoraro e don Alessio Geretti.

L’iniziativa era aperta anche alla società civile e agli studenti universitari e si sarebbe conclusa alle 14 del 7 novembre. Il convegno godeva del patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e di numerose istituzioni scientifiche, accademiche e sanitarie.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook