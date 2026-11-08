Gemona premia lo sport: 71 riconoscimenti a 16 associazioni

GEMONA DEL FRIULI – La seconda edizione di “Gemona premia lo sport” ha reso omaggio alle eccellenze del territorio con la consegna di 71 riconoscimenti complessivi distribuiti tra 16 associazioni locali. La manifestazione si è svolta il 7 novembre 2026 e celebra l’impegno del tessuto associativo e il valore educativo e sociale della pratica motoria a ogni età, proiettando la comunità verso il futuro nella cornice di Sportland e dell’Università di Scienze Motorie. L’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, intervenuta all’evento, ha detto: “Giunta alla sua seconda edizione, la manifestazione ‘Gemona premia lo sport’ si conferma un momento di straordinario rilievo per la valorizzazione dei talenti e delle promesse sportive del nostro territorio. Con questo premio intendiamo rivolgere un sentito plauso al mondo del volontariato e alle numerose associazioni che, con dedizione costante, rendono la pratica sportiva una missione educativa e sociale aperta a tutte le età, dai più piccoli agli anziani”.

La rappresentante della Giunta regionale ha definito l’iniziativa una tappa fondamentale per la città dello sport all’interno del circuito Sportland, frutto di un percorso lungimirante che proietta la comunità con solida fiducia verso il domani. “La presenza dell’Università, con il corso di laurea di Scienze Motorie – ha sottolineato l’assessore -, che ospita la cerimonia di premiazione, rappresenta il sigillo più significativo dell’impegno che, a cinquant’anni dal terremoto del Friuli, abbiamo messo in campo e rafforzato per garantire un futuro di crescita a questo territorio. Un comprensorio che si configura come una vera e propria palestra a cielo aperto grazie alle sue attrattive naturalistiche, forte di un’impiantistica d’eccellenza e di un polo accademico di riferimento per l’intero Triveneto“.

Secondo Zilli, infine, “Gemona premia lo sport” non è soltanto un doveroso tributo al grande lavoro profuso in questi anni, ma rappresenta soprattutto un invito rivolto a giovani e adulti a fare dell’attività sportiva uno stile di vita permanente per la salute e il benessere di ciascun cittadino.

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