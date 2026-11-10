Alluvione del 1966 a Latisana e in Carnia, il ricordo di Anzil in Consiglio

A sessant’anni dall’alluvione che colpì Latisana e la Carnia, il vicegovernatore Mario Anzil ha ricordato in Consiglio regionale la catastrofe che interessò il Latisanese e la Carnia e ha reso omaggio alle vittime e alla comunità che visse quei giorni drammatici.

«Nel ricordare oggi, a sessant’anni di distanza, l’alluvione che colpì Latisana e la Carnia nel 1966, è nostro dovere innanzitutto rendere omaggio alle vittime, alle loro famiglie e a tutti coloro che vissero quei giorni drammatici. Questa fu una tragedia che unì il Friuli dalla montagna alla Bassa friulana: un’unica comunità che ha conosciuto la paura, la perdita e la devastazione, ma che ha saputo trovare la forza di rialzarsi, ricostruire e guardare nuovamente al futuro. La memoria, tuttavia, non può essere soltanto un esercizio di commemorazione. Ricordare significa anche interrogarsi su ciò che abbiamo imparato e su quanto siamo concretamente in grado di fare affinché tragedie simili non si ripetano».

Il messaggio è stato condiviso in Consiglio regionale dal vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia Mario Anzil, durante il momento commemorativo per i 60 anni dell’alluvione del 4 novembre 1966.

Anzil richiama sicurezza idrogeologica e prevenzione dei rischi

Alla presenza del sindaco di Latisana Lanfranco Sette e dei primi cittadini dei Comuni coinvolti, il rappresentante della Giunta Fedriga ha parlato di consapevolezza come «presupposto indispensabile per poter affrontare i rischi» e di responsabilità politica nel «valutare le soluzioni possibili, compiere delle scelte e assumersi fino in fondo la responsabilità delle decisioni». A sessant’anni dall’alluvione, secondo il vicegovernatore, la sicurezza idrogeologica rimane una delle grandi sfide del territorio, alla luce della rapidità dei cambiamenti climatici e della sempre maggiore intensità dei fenomeni estremi. «Non possiamo impedire che si verifichino eventi naturali eccezionali, ma abbiamo il dovere di fare tutto ciò che è nelle nostre possibilità per ridurne i rischi e soprattutto le conseguenze sulle persone e sulle comunità».

Soffermandosi sulla prevenzione, Anzil ha sottolineato l’importanza di una programmazione di lungo periodo, di investimenti adeguati, della manutenzione costante, di opere strutturali e di una collaborazione concreta tra tutti i livelli istituzionali. L’impegno della Regione per contrastare il dissesto idrogeologico e mitigare i rischi si è concretizzato in cospicui investimenti: tra risorse regionali, nazionali ed europee hanno superato il miliardo e mezzo di euro.

«Come amministratori – ha concluso Anzil – abbiamo tutti una responsabilità: quella di trasmettere ai nostri concittadini, e in particolare alle generazioni più giovani, la consapevolezza che il territorio in cui vivono non è qualcosa di immutabile, né un bene da dare per scontato. È un patrimonio comune, che va conosciuto, rispettato, tutelato e amministrato con attenzione. A sessant’anni da quei giorni, il modo più autentico per onorare la memoria delle vittime e rendere omaggio alla comunità di Latisana è rinnovare il nostro impegno affinché quella tragedia continui a essere un monito, ma soprattutto un insegnamento capace di orientare le nostre azioni».

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