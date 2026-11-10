Scienze della vita, 139 progetti selezionati in Friuli-Venezia Giulia

La prima delle 2 giornate del seminario Friuli-Venezia Giulia connecting Life sciences è stata aperta ieri 9 novembre a Trieste dall’assessore regionale alla Ricerca assessore regionale alla Ricerca Alessia Rosolen. Organizzato dalla Regione con il Cluster Scienze della vita e The European House Ambrosetti (Teha), l’iniziativa proseguirà il 10 novembre all’Urban center del capoluogo giuliano. Il seminario punta a valorizzare i risultati e le progettualità sostenute con gli strumenti regionali per le Scienze della vita e a creare occasioni di confronto, collaborazione e sviluppo tra imprese, startup, spin-off, università, centri di ricerca, investitori e altri attori dell’ecosistema dell’innovazione.

La Regione collega ricerca, imprese e sviluppo industriale

Nell’intervento di apertura, Rosolen ha illustrato la strategia regionale: “La costruzione di un vero e proprio ecosistema delle Scienze della vita risponde a una visione precisa che la Regione sostiene con un percorso strutturato, avviato nel 2023. Siamo convinti che il sistema di finanziamento di settori strategici non debba limitarsi al semplice contributo economico, ma costituire un ruolo di regia verso lo sviluppo industriale, avvicinando la ricerca al mondo delle imprese e sostenendo l’occupazione sul territorio. Di fronte alle trasformazioni della società era necessario costruire una narrazione collettiva forte, senza affrontare i singoli temi in maniera separata”.

Il Friuli-Venezia Giulia, ha ricordato l’assessore, è riconosciuto come regione “strong innovator” per le elevate competenze scientifiche e la presenza sul territorio di centri di ricerca di eccellenza. Rosolen ha descritto così la sfida affrontata: “La sfida che ci siamo posti – così Rosolen – è stata quella di mettere queste risorse in relazione, superando la frammentazione delle iniziative e costruendo progressivamente un ecosistema regionale capace di generare innovazione, attrarre investimenti e creare nuove opportunità imprenditoriali”.

Attacchi informatici e dati, la sicurezza al centro delle Scienze della vita

Secondo Rosolen, i recenti attacchi informatici che hanno interessato trasporti aerei, logistica, distribuzione alimentare, ospedali e reparti del sangue mostrano l’urgenza di intervenire sulla sicurezza e sulla protezione dei dati nell’intero ambito delle Life sciences. L’assessore ha dichiarato: “Parlare di questi rischi non ha evitato che si concretizzassero in fatti, dimostrando che il comparto necessita di un’evoluzione continua con il supporto di ricerca, startup, spin-off e imprese per ripensare le ricadute sulla società – ha proseguito Rosolen – . Con la legge regionale del 2023 abbiamo impresso una visione strategica stanziando quasi 30 milioni di euro: una voce importante per connettere il nostro sistema con le reti nazionali ed europee”.

Finanziamenti regionali: 139 progetti selezionati e 12 nuovi soggetti insediati

Con gli strumenti attivati dalla Regione dal 2023 per sostenere il comparto sono state presentate 255 domande da 163 soggetti. Sono stati selezionati 139 progetti vincitori, con il coinvolgimento di 86 soggetti beneficiari.

Gli incentivi impiegati ammontano a oltre 20 milioni di euro e hanno contribuito anche all’insediamento in Friuli-Venezia Giulia di 12 nuovi soggetti. A queste risorse si aggiungono 7 milioni di euro per il nuovo bando Proof of concept (Poc) 2026-27, i cui progetti sono in fase di istruttoria e valutazione. La collaborazione con Ambrosetti e l’ingresso della Regione e del Cluster nella Community life sciences di Teha rientrano nel percorso volto a consolidare la capacità operativa della cabina di regia regionale.

In conclusione, Rosolen ha indicato le priorità e gli strumenti per la fase successiva: “La grande sfida che abbiamo di fronte – ha proseguito Rosolen – riguarda la sicurezza dei sistemi, la tutela dei dati e l’accompagnamento delle persone lungo l’intero corso della vita, contesto in cui il Cluster regionale ha rappresentato un grande modello di accelerazione. Guardiamo ora al futuro attraverso la nuova programmazione del Fesr, del Fondo sociale europeo e della strategia S4”.

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