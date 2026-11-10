Paularo, inaugurati tre chilometri della strada verso l’Austria: secondo lotto da 600mila euro

PAULARO – È stato inaugurato il tratto riqualificato della strada silvo-pastorale verso l’Austria, lungo il tracciato Valbertat Bassa-Cordin-Stranig Alm, nei territori comunali di Paularo e Arta Terme. Il primo lotto ha riqualificato tre chilometri con un investimento di 750mila euro; per completare i tratti mancanti è già finanziato un secondo lotto da 600mila euro.

«Con un investimento di 750mila euro abbiamo riqualificato tre chilometri di strada montana nel territorio di Paularo, migliorando la sicurezza e le condizioni di percorrenza di un collegamento utilizzato anche da chi arriva dall’Austria. A questo primo intervento seguirà un secondo lotto da 600mila euro, già finanziato, che consentirà di completare i tratti mancanti. Si tratta di un’infrastruttura importante per l’accessibilità delle nostre montagne e per la valorizzazione delle attività economiche e turistiche presenti lungo il percorso».

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, intervenuto all’inaugurazione del collegamento. Alla cerimonia erano presenti anche il vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini, il sindaco di Paularo Marco Clama, il sindaco di Arta Terme Andrea Faccin e il sindaco di Feistritz an der Gail Dieter Mörtl, intervenuto in rappresentanza della Commissione confinaria e della Regione Carinzia.

Lavori su tre chilometri a 1.600 metri di quota

L’intervento ha interessato tre dei quattro chilometri e mezzo complessivi del tracciato, dal termine della strada asfaltata fino al confine di Stato. I lavori sono iniziati nell’autunno del 2024, a circa 1.600 metri di altitudine, in un contesto montano particolarmente delicato e all’interno di un’area della rete Natura 2000.

«Le caratteristiche ambientali del territorio hanno imposto una programmazione attenta delle attività di cantiere, concentrate nel periodo compreso tra luglio e ottobre, anche per le condizioni climatiche che caratterizzano queste quote. Siamo intervenuti su una strada che in precedenza presentava carreggiate strette e pendenze impegnative, pur essendo percorsa da automobili, motociclette e mezzi provenienti anche dall’estero. Oggi il tracciato, pur mantenendo un fondo non asfaltato, offre condizioni di transito decisamente migliori», ha spiegato Zannier.

Il primo lotto è stato realizzato dalla Comunità di montagna della Carnia con fondi ministeriali assegnati alla Regione e successivamente trasferiti all’ente montano.

Il secondo lotto, del valore di 600mila euro, sarà avviato nel 2027 e completerà il collegamento con l’Austria. I fondi provengono dalla Protezione civile nazionale e sono stati assegnati, attraverso la Protezione civile regionale, al Comune di Arta Terme. Il progetto è già in una fase avanzata dell’iter autorizzativo.

La strada ricade nel territorio comunale di Paularo, ma attraversa particelle di proprietà del Comune di Arta Terme, soggette agli usi civici delle frazioni di Rivalpo e Valle.

Malghe, rifugi e itinerari lungo il tracciato

La strada attraversa un’area di interesse paesaggistico e naturalistico, con malghe, strutture ricettive e itinerari escursionistici. Lungo il percorso si trovano il Cason di Nelut, Malga Ramaz, il bivio per il Rifugio Pietro Fabiani, di proprietà regionale, Malga Meledis Bassa e l’agriturismo Al Cippo, nell’area di Malga Valbertat Bassa.

Il Cason di Nelut, che richiama le antiche costruzioni utilizzate dai boscaioli, sarà recuperato. Nelle vicinanze si sviluppa l’itinerario della Forra de Las Calas, di interesse naturalistico e storico, con una galleria lunga circa 200 metri e tratti scavati nella roccia.

«L’accessibilità di queste aree è importante anche per le attività legate alla montagna, dall’ospitalità alla fruizione degli itinerari escursionistici e ciclabili. L’intervento inaugurato oggi si inserisce in un programma più ampio che interessa anche il recupero delle malghe e il miglioramento della viabilità di collegamento», ha aggiunto l’assessore.

Nell’area di Malga Zermula sono già stati riqualificati la struttura, con il rifacimento delle cucine e la sistemazione degli spazi per il pernottamento.

Per il territorio sono inoltre previsti un finanziamento di un milione di euro nell’ambito del Programma di sviluppo rurale, destinato a realizzare un anello ciclabile con partenza e arrivo a Malga Zermula e al Cason di Nelut; altri 300mila euro per completare la strada che collega Malga Zermula a Paularo attraverso un altro versante; e 500mila euro per riqualificare la malga.

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