Udine, cambia la viabilità in due zone della città: ecco le strade interessate e quanto dureranno i lavori

UDINE – Nuovi lavori sulle strade cittadine e modifiche alla circolazione in due zone di Udine. Tra il 10 e il 12 novembre sono previsti interventi in via Mantica, dove scatteranno chiusure temporanee al traffico, e in via Buttrio, interessata da un cantiere per il potenziamento della rete del gas che proseguirà fino al 31 dicembre 2026. Per consentire lo svolgimento delle operazioni saranno introdotti divieti di transito, deviazioni e obblighi di svolta.

Via Mantica chiusa l’11 e il 12 novembre

Il primo intervento riguarderà via Mantica, dove mercoledì 11 e giovedì 12 novembre una ditta privata eseguirà alcuni lavori che richiedono l’occupazione del suolo pubblico.

In entrambe le giornate, dalle ore 8.30 fino alla conclusione delle attività lavorative, la strada sarà interdetta alla circolazione dei veicoli. La riapertura è prevista nelle ore serali, compatibilmente con l’avanzamento degli interventi e con le condizioni di sicurezza.

Durante le chiusure, gli automobilisti dovranno utilizzare un percorso alternativo attraverso via Superiore, via Villalta, via Castellana e via Marinoni.

Per facilitare gli spostamenti in direzione di via Mazzini e via Cosattini, sarà inoltre introdotto temporaneamente il doppio senso di marcia in via generale Baldissera, nel tratto compreso tra via Mantica e il civico 5.

In prossimità del cantiere saranno istituiti anche divieti di fermata su entrambi i lati della strada. Resterà invece sempre consentito il passaggio dei pedoni, attraverso percorsi protetti.

Via Buttrio, lavori fino al 31 dicembre

Il secondo cantiere interesserà via Buttrio, dove da martedì 10 novembre prenderanno il via i lavori per il potenziamento della rete del gas. L’intervento si protrarrà fino al 31 dicembre e comporterà importanti modifiche alla circolazione nei pressi del passaggio a livello ferroviario.

Nel tratto interessato dalle operazioni sarà introdotto un divieto di transito, accompagnato da specifici obblighi per i veicoli in avvicinamento al cantiere.

In particolare, chi percorre via Buttrio provenendo dal centro cittadino dovrà obbligatoriamente svoltare a sinistra prima dell’area dei lavori. Gli automobilisti in arrivo da via Valeggio dovranno invece svoltare a destra.

Per i mezzi provenienti dal tratto di via Buttrio situato oltre il passaggio a livello sarà previsto l’obbligo di proseguire diritto all’incrocio con via Valeggio.

Un’ulteriore limitazione interesserà l’intersezione tra viale Trieste e via Buttrio, dove sarà vietata la svolta a destra, fatta eccezione per i residenti.

Segnaletica e percorsi alternativi

In entrambe le zone saranno predisposte indicazioni temporanee per segnalare le chiusure e indirizzare gli automobilisti lungo i percorsi consentiti.

I provvedimenti serviranno a garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti della strada, cercando al tempo stesso di limitare i disagi alla circolazione durante lo svolgimento dei lavori.

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