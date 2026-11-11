Il Burlo Garofolo di Trieste è il primo ospedale pediatrico italiano “amico dei bambini”

TRIESTE – L’Irccs materno-infantile Burlo Garofolo è il primo istituto pediatrico in Italia a ottenere dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Unicef il riconoscimento di “Ospedale amico delle bambine e dei bambini”. Il titolo premia gli elevati standard assistenziali per madri, neonati e famiglie durante l’intero percorso nascita.

Il riconoscimento è stato conferito durante una cerimonia l’11 novembre 2026. In quell’occasione l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha dichiarato: “Un riconoscimento internazionale prestigioso, che conferma l’eccellenza del Burlo Garofolo nel settore pediatrico e attesta il valore di una visione che non si limita a una buona diagnosi e a una buona terapia, ma amplia l’attenzione verso un rapporto medico-paziente che si estende alle mamme e alle famiglie. Per affrontare la complessità dei bisogni di salute odierni, è fondamentale rivoluzionare i modelli organizzativi e puntare sull’umanizzazione delle cure, facendo in modo che le strutture ospedaliere assomiglino il meno possibile a luoghi di sofferenza e diventino accoglienti rifugi per famiglie e bambini”.

Il rappresentante della Giunta è intervenuto per i saluti istituzionali alla presenza, tra gli altri, della direttrice generale del Burlo Garofolo Francesca Tosolini, del presidente del Consiglio comunale di Trieste Francesco di Paola Panteca e di Giuseppe Masnata, membro del consiglio direttivo di Unicef Italia. Riccardi si è inoltre soffermato sulle difficoltà burocratiche e sui ritardi aziendali legati alla ristrutturazione dell’ospedale di Cattinara e alla realizzazione della nuova sede del Burlo Garofolo.

Riccardi: ripartire con i cantieri senza ricominciare da zero

Sulle opere, l’assessore ha detto: “Auspichiamo che le decisioni dei commissari del tribunale e del giudice ci consentano di ripartire definitivamente con quei cantieri che nulla hanno a che fare, come sostiene qualcuno, con l’incapacità della politica di dare risposte – ha detto Riccardi – . Ci saranno dei passaggi di revisione di alcune scelte prese in precedenza, ma immaginare di ripartire da zero non è compatibile con i tempi che abbiamo davanti”.

Le risorse annunciate per tecnologie e hospice pediatrico

Riccardi ha inoltre annunciato nuove risorse regionali per il settore pediatrico, destinate nello specifico all’implementazione e al potenziamento della dotazione tecnologica a servizio dell’ospedale e all’allestimento di un hospice pediatrico all’interno della struttura del Burlo.

Dalle cure pelle a pelle al sostegno dopo la dimissione

Con l’accreditamento “Baby friendly”, al Burlo sono riconosciuti la dedizione quotidiana di tutte le figure di riferimento dell’istituto nel contatto con mamme e neonati fin dai primi istanti di vita e l’impiego di strumenti assistenziali all’avanguardia, basati sulle più aggiornate evidenze scientifiche. Tra questi ci sono il contatto pelle a pelle e il “rooming-in”, che consente a madre e bambino di condividere la stessa stanza 24 ore su 24 dopo il parto, oltre al sostegno personalizzato per avviare l’allattamento e alla continuità delle cure dopo la dimissione. Alla valutazione hanno contribuito anche i risultati delle interviste condotte con personale, neomamme e donne in gravidanza.

Il riconoscimento rientra nelle “Baby friendly initiatives” promosse dall’Oms e dall’Unicef per diffondere la cultura dell’allattamento e offrire, allo stesso tempo, cure e sostegno adeguati anche alle madri che non allattano.

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