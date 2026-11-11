Seguici su

Regione FVGSaluteTrieste

Il Burlo Garofolo di Trieste è il primo ospedale pediatrico italiano “amico dei bambini”

Oms e Unicef hanno riconosciuto il Burlo Garofolo per gli standard di assistenza a madri, neonati e famiglie. Riccardi annuncia risorse regionali per tecnologie e hospice pediatrico
Avatar

Pubblicato

3 minuti fa

il

Un momento della cerimonia di nomina dell'Irccs Burlo Garofolo a "Ospedale Baby friendly"
Un momento della cerimonia di nomina dell'Irccs Burlo Garofolo a "Ospedale Baby friendly"
Aggiungi Diario FVG come Fonte preferita su Google

TRIESTE – L’Irccs materno-infantile Burlo Garofolo è il primo istituto pediatrico in Italia a ottenere dall’Organizzazione mondiale della sanità e dall’Unicef il riconoscimento di “Ospedale amico delle bambine e dei bambini”. Il titolo premia gli elevati standard assistenziali per madri, neonati e famiglie durante l’intero percorso nascita.

Il riconoscimento è stato conferito durante una cerimonia l’11 novembre 2026. In quell’occasione l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi ha dichiarato: “Un riconoscimento internazionale prestigioso, che conferma l’eccellenza del Burlo Garofolo nel settore pediatrico e attesta il valore di una visione che non si limita a una buona diagnosi e a una buona terapia, ma amplia l’attenzione verso un rapporto medico-paziente che si estende alle mamme e alle famiglie. Per affrontare la complessità dei bisogni di salute odierni, è fondamentale rivoluzionare i modelli organizzativi e puntare sull’umanizzazione delle cure, facendo in modo che le strutture ospedaliere assomiglino il meno possibile a luoghi di sofferenza e diventino accoglienti rifugi per famiglie e bambini”.

Il rappresentante della Giunta è intervenuto per i saluti istituzionali alla presenza, tra gli altri, della direttrice generale del Burlo Garofolo Francesca Tosolini, del presidente del Consiglio comunale di Trieste Francesco di Paola Panteca e di Giuseppe Masnata, membro del consiglio direttivo di Unicef Italia. Riccardi si è inoltre soffermato sulle difficoltà burocratiche e sui ritardi aziendali legati alla ristrutturazione dell’ospedale di Cattinara e alla realizzazione della nuova sede del Burlo Garofolo.

Riccardi: ripartire con i cantieri senza ricominciare da zero

Sulle opere, l’assessore ha detto: “Auspichiamo che le decisioni dei commissari del tribunale e del giudice ci consentano di ripartire definitivamente con quei cantieri che nulla hanno a che fare, come sostiene qualcuno, con l’incapacità della politica di dare risposte – ha detto Riccardi – . Ci saranno dei passaggi di revisione di alcune scelte prese in precedenza, ma immaginare di ripartire da zero non è compatibile con i tempi che abbiamo davanti”.

Le risorse annunciate per tecnologie e hospice pediatrico

Riccardi ha inoltre annunciato nuove risorse regionali per il settore pediatrico, destinate nello specifico all’implementazione e al potenziamento della dotazione tecnologica a servizio dell’ospedale e all’allestimento di un hospice pediatrico all’interno della struttura del Burlo.

Dalle cure pelle a pelle al sostegno dopo la dimissione

Con l’accreditamento “Baby friendly”, al Burlo sono riconosciuti la dedizione quotidiana di tutte le figure di riferimento dell’istituto nel contatto con mamme e neonati fin dai primi istanti di vita e l’impiego di strumenti assistenziali all’avanguardia, basati sulle più aggiornate evidenze scientifiche. Tra questi ci sono il contatto pelle a pelle e il “rooming-in”, che consente a madre e bambino di condividere la stessa stanza 24 ore su 24 dopo il parto, oltre al sostegno personalizzato per avviare l’allattamento e alla continuità delle cure dopo la dimissione. Alla valutazione hanno contribuito anche i risultati delle interviste condotte con personale, neomamme e donne in gravidanza.

Il riconoscimento rientra nelle “Baby friendly initiatives” promosse dall’Oms e dall’Unicef per diffondere la cultura dell’allattamento e offrire, allo stesso tempo, cure e sostegno adeguati anche alle madri che non allattano.

Una veduta esterna dell'Irccs Burlo Garofolo di Trieste
Una veduta esterna dell’Irccs Burlo Garofolo di Trieste
L'assessore Riccardi con Giuseppe Masnata, membro del consiglio direttivo di Unicef Italia.
L’assessore Riccardi con Giuseppe Masnata, membro del consiglio direttivo di Unicef Italia.
L'assessore Riccardi durante il suo intervento
L’assessore Riccardi durante il suo intervento

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
Clicca per commentare

You must be logged in to post a comment Login

Tu cosa ne pensi?