Continuità assistenziale, AsuFc valuta servizi oltre gli orari a Cervignano e San Giorgio

L’azienda sanitaria AsuFc sta lavorando a un accompagnamento graduale della riorganizzazione della continuità assistenziale a Cervignano del Friuli e San Giorgio di Nogaro. L’assessore regionale alla Salute assessore Riccardo Riccardi ha riferito in Consiglio regionale che è in corso una discussione, anche con il sindaco di Cervignano, per garantire il servizio oltre gli standard previsti per le Case della Comunità Spoke.

«La revisione dell’assetto della continuità assistenziale disposta da AsuFc nell’ambito dell’attuazione del decreto ministeriale 77 del 2022, promosso dall’allora ministro della Salute Roberto Speranza, deve tenere conto delle esigenze dei cittadini e delle caratteristiche dei territori. L’Azienda sanitaria AsuFc sta lavorando proprio per accompagnare questa riorganizzazione e mantenere i servizi di continuità assistenziale anche al di là di quanto previsto dal decreto, evitando che il nuovo modello, costruito attorno alle Case della Comunità e al numero unico europeo 116117, si traduca in una perdita di servizi di prossimità».

Riccardi ha pronunciato queste parole l’11 novembre 2026, intervenendo in Consiglio regionale in risposta a un’interrogazione sulla riorganizzazione dei servizi di continuità assistenziale, sulla Guardia medica di Cervignano del Friuli e San Giorgio di Nogaro e sulle misure per evitare ripercussioni sui Pronto soccorso dell’area.

La Casa della Comunità Hub di Palmanova garantisce assistenza medica 24 ore su 24

Riccardi ha ricordato che la Casa della Comunità Hub di Palmanova assicura la presenza medica continuativa, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, ed è vicina al presidio ospedaliero e al relativo Pronto soccorso. La struttura fa parte della nuova rete territoriale, che prevede standard differenti per le sedi Hub e Spoke.

Un altro strumento è il numero 116117, operativo dallo scorso maggio: i cittadini possono chiamarlo per ricevere informazioni e indicazioni sui servizi sanitari più appropriati. Per le situazioni di emergenza è previsto il raccordo con la centrale operativa Sores di Palmanova.

A Cervignano si valuterà il mantenimento dei servizi oltre gli orari dello Spoke

Riccardi ha infine ribadito che AsuFc potrà prevedere una fase di accompagnamento alla riorganizzazione. «In particolare – ha evidenziato l’assessore – come concordato con il sindaco di Cervignano, presidente dell’Assemblea dei sindaci dell’Agro Aquileiese, sarà valutata la possibilità di mantenere i servizi anche oltre le fasce orarie previste per la Casa della Comunità Spoke di Cervignano, che assicura l’ambulatorio di cure primarie dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12. L’eventuale mantenimento sarà accompagnato dal monitoraggio delle chiamate e degli accessi attraverso il sistema 116117».

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