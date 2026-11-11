Nuovo ciclo pittorico nel Duomo di San Martino a Tolmezzo

TOLMEZZO – Il 10 novembre 2026 il Duomo di San Martino di Tolmezzo si è arricchito di un nuovo ciclo pittorico, presentato alla presenza dell’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli, dell’arcivescovo di Udine, monsignor Riccardo Lamba, e del sindaco Roberto Vicentini. L’opera è stata realizzata dall’artista moscovita Oleg Supereco grazie al sostegno dell’associazione Amici di Sant’Ilario.

“È un momento importante per la comunità di Tolmezzo e per tutto il territorio carnico. Il Duomo si arricchisce di una nuova opera che entra a far parte di un patrimonio artistico di grande valore, costruito nei secoli grazie alla sensibilità e all’ingegno di straordinari maestri. Oggi aggiungiamo un nuovo capitolo a questa storia di bellezza, fede e talento, proprio alla vigilia di San Martino, patrono della città”.

Questo il commento di Zilli, che ha sottolineato il significato del ciclo pittorico: “Non si tratta soltanto di impreziosire un luogo di culto, ma di consegnare al futuro una testimonianza artistica del nostro tempo. La cultura e l’arte sono strumenti fondamentali per custodire la nostra identità e, al tempo stesso, offrire nuove occasioni di conoscenza e valorizzazione della nostra terra”.

L’assessore ha ringraziato l’associazione Amici di Sant’Ilario per aver sostenuto il progetto e don Angelo e don Alessio “per il prezioso lavoro svolto negli anni nel rendere l’arte una chiave di lettura e di promozione della Carnia. Le mostre di Illegio e le altre iniziative culturali hanno dimostrato quanto la bellezza possa diventare un motore di partecipazione e crescita per una comunità”.

Il Duomo di San Martino e le opere custodite nella chiesa

Il nuovo ciclo pittorico si inserisce nel contesto del Duomo, edificio ricostruito nella seconda metà del Settecento su progetto dell’architetto Domenico Schiavi. La chiesa è caratterizzata da un’elegante architettura barocca veneto-friulana e da un ricco apparato decorativo. Tra le opere di maggiore interesse custodite al suo interno figura anche il fonte battesimale realizzato da Carlo da Carona nel 1516.

Oleg Supereco, dagli affreschi di Noto alla cappella di Trieste

L’autore dei nuovi dipinti, Oleg Supereco, pittore moscovita classe 1974, è conosciuto in Italia per il grande ciclo di affreschi realizzato nella Cattedrale di Noto e per il recente intervento nella Cappella della Madre della Riconciliazione a Trieste.

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