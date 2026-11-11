Ritirare un acquisto online senza aspettare il corriere a casa oppure spedire un pacco senza passare dallo sportello postale. Diventa più semplice in provincia di Udine, dove Poste Italiane ha attivato 18 nuovi locker automatici, distribuiti in dieci Comuni. Le postazioni, annunciate il 9 novembre 2026, ampliano la rete dedicata alle spedizioni e al commercio elettronico, offrendo ai cittadini una modalità di consegna e ritiro più flessibile.

Metà delle installazioni si trova nel capoluogo friulano, mentre le altre nove sono distribuite tra l’Alto Friuli, il Medio Friuli e la Bassa friulana.

Nove nuovi locker a Udine

Nel Comune di Udine sono state attivate nove postazioni, collocate in diverse zone della città.

Due si trovano in viale Palmanova e altre due in via Martignacco. Gli altri locker sono stati installati in viale Leonardo da Vinci, via Tricesimo, viale Forze Armate, via Mentana e via Pozzuolo.

La distribuzione punta a rendere il servizio accessibile anche fuori dal centro cittadino, consentendo agli utenti di scegliere un punto di ritiro vicino alla propria abitazione, al luogo di lavoro o lungo gli spostamenti quotidiani.

Da Tolmezzo a Cervignano, dove sono gli altri nove locker

L’ampliamento riguarda anche altri nove Comuni della provincia di Udine.

Nell’Alto Friuli, le nuove postazioni si trovano a Tolmezzo, in via dell’Industria, e a Gemona del Friuli, in via Osoppo.

Nell’area udinese sono attivi i locker di Tavagnacco, in via Alpe Adria; Tricesimo, in via Roma; Martignacco, in via Antonio Bardelli; Pradamano, in via Nazionale; e Pavia di Udine, in via Marinoni.

Completano la rete Codroipo, in via Piero Pezzè, e Cervignano del Friuli, in viale Venezia.

Per individuare l’esatta posizione, verificare gli orari di accesso e conoscere i servizi disponibili è possibile utilizzare la ricerca dei punti di ritiro sul sito o sull’app di Poste Italiane.

Come funzionano i locker per ritirare e spedire i pacchi

I locker sono armadietti automatizzati dotati di uno schermo che guida l’utente nelle operazioni. Le istruzioni sono disponibili in italiano, inglese e tedesco.

Per ricevere un pacco è necessario selezionare un locker abilitato come destinazione della spedizione, quando questa modalità è prevista dal servizio utilizzato.

Una volta consegnato il pacco, il destinatario riceve una comunicazione con il codice PIN o il QR code per il ritiro. Seguendo le indicazioni sullo schermo, può aprire lo scomparto assegnato e prelevare la spedizione.

Anche la spedizione avviene in autonomia. Nel caso del servizio Poste Delivery Web, occorre acquistare la spedizione, stampare e applicare la lettera di vettura sul pacco, quindi scansionare il codice sul terminale del locker e depositarlo nella cella che si apre.

Non tutte le spedizioni sono ammesse: per Poste Delivery Web il limite indicato è di 15 chilogrammi, con dimensioni massime di 36 × 37 × 56 centimetri.

Non solo locker: 146 Punto Poste in provincia di Udine

Alle 18 postazioni automatiche si affianca una rete di 146 Punto Poste, distribuiti sul territorio provinciale.

Si tratta di esercizi convenzionati, tra cui tabaccherie, bar, edicole, cartolerie, punti Kipoint, supermercati Carrefour e distributori di carburante IP, presso i quali è possibile effettuare operazioni di spedizione e ritiro secondo i servizi abilitati.

A differenza dei locker, nei punti convenzionati le operazioni vengono gestite dal personale dell’esercizio commerciale e sono soggette ai relativi orari di apertura.

L’ampliamento della rete offre così un’alternativa alla consegna a domicilio, particolarmente utile per chi trascorre molte ore fuori casa o preferisce organizzare il ritiro dei propri acquisti in base agli impegni della giornata.

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