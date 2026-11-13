Fiera del lavoro a Udine: il 14 novembre colloqui e servizi al Giovanni da Udine

UDINE – Sabato 14 novembre 2026 la Fiera del Lavoro FVG porta al Teatro Nuovo Giovanni da Udine incontri con le imprese, colloqui conoscitivi e servizi per chi cerca lavoro. Secondo il programma di ALIg, gli stand saranno aperti dalle 12.30 alle 16.30; per l’ingresso è prevista la registrazione.

La giornata in presenza, in via Trento 4, segue l’International Job Fair di venerdì 13 novembre, dedicata ai colloqui online su appuntamento. Le iniziative sono organizzate da ALIg, l’Associazione dei laureati in Ingegneria gestionale.

Colloqui, curriculum e servizi regionali

Negli spazi del teatro i partecipanti potranno incontrare le aziende agli stand, consegnare il curriculum e sostenere brevi colloqui conoscitivi. ALIg consiglia di portare più copie aggiornate del proprio CV.

Sono previsti servizi gratuiti per una fotografia professionale da inserire nel curriculum, la revisione del CV e il controllo del profilo LinkedIn. L’Università di Udine riferisce che al 12 novembre erano oltre 700 le iscrizioni ai colloqui in presenza e indica 66 aziende partecipanti; nell’elenco pubblicato dall’ateneo figura anche la Regione FVG. Il numero delle iscrizioni non corrisponde a quello delle assunzioni.

La Regione sarà presente al primo piano, allo stand PP21, dalle 12.30 alle 16.30. Gli operatori dei Centri per l’impiego presenteranno opportunità nei settori economico, ingegneristico, informatico, architettonico, educativo e giuridico, comprese alcune offerte riservate a persone con disabilità. Illustreranno anche le prossime iniziative regionali di selezione.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita. La scheda della Regione indica che l’evento è aperto a tutti e richiede la registrazione sulla piattaforma dedicata. ALIg mette a disposizione, nella pagina del programma, un modulo separato per l’ingresso in presenza.

Per i colloqui online del 13 novembre le candidature si sono chiuse il 2 novembre. Per la giornata in teatro, la pagina degli organizzatori non specifica una scadenza; Cliclavoro aveva invece indicato il 2 novembre come termine per entrambe le giornate. Non è chiarito se il modulo per l’ingresso in presenza accetti ancora iscrizioni o se singoli servizi siano accessibili senza registrazione.

Dal lavoro pubblico al convegno ALIg

Alle 14 è previsto un incontro sui miti e sulle opportunità del lavoro pubblico, organizzato in collaborazione con il Fake News Festival.

Dalle 16.30 alle 17 è in programma l’accreditamento per il convegno ALIg: i biglietti gratuiti saranno ritirabili allo stand dell’associazione durante la fiera. Il convegno inizierà alle 17 con il premio Ingegnere gestionale dell’anno ad Alessandro Fantoni; seguiranno un’intervista a Marcello Lunelli e una lectio magistralis di Sebastiano Barisoni. Al termine è previsto un momento di incontro riservato ai partecipanti alla fiera e al convegno.

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