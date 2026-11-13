Pordenone, la rassegna di teatro popolare apre il 15 novembre con Rebechin: cambia il primo spettacolo

La 27ª Rassegna regionale di teatro popolare si apre domenica 15 novembre 2026 alle 16 all’Auditorium Concordia di Pordenone con Rebechin della compagnia ProPoste Teatrali di Trieste. Lo spettacolo sostituisce Quela maledeta banca, inizialmente in cartellone: il comitato provinciale FITA ha comunicato il cambio in un avviso al pubblico, indicando come motivo le condizioni di salute di uno degli attori.

La rassegna comprende dieci appuntamenti domenicali fino al 7 marzo 2027. Il biglietto unico costa 5 euro.

Il nuovo spettacolo inaugurale

Rebechin è una commedia in dialetto triestino tratta da Picnic in campagna di Fernando Arrabal, con l’adattamento e la regia di Alessandra Privileggi. La vicenda colloca una famiglia in una trincea e usa situazioni paradossali per riflettere sull’assurdità della guerra.

Il titolo sostituito, Quela maledeta banca, era affidato alla Compagnia dei Giovani di Trieste. Per l’apertura restano invariati la data e l’orario già annunciati.

Il calendario fino a marzo

Gli spettacoli si tengono la domenica alle 16. Dopo l’apertura con Rebechin, il programma della rassegna FITA prevede:

29 novembre 2026: Pochi ma boni, compagnia Il Teatrozzo di Pasiano di Pordenone;

Pochi ma boni, compagnia Il Teatrozzo di Pasiano di Pordenone; 6 dicembre 2026: Chi ha ucciso chi, compagnia Lis Anforis di Sevegliano;

Chi ha ucciso chi, compagnia Lis Anforis di Sevegliano; 10 gennaio 2027: Le allegre comari, compagnia Teatroimmagine di Salzano;

Le allegre comari, compagnia Teatroimmagine di Salzano; 17 gennaio 2027: Classe de fero, compagnia Il Gabbiano di Trieste;

Classe de fero, compagnia Il Gabbiano di Trieste; 24 gennaio 2027: La gonna che visse due volte, compagnia Estragone di San Vito al Tagliamento;

La gonna che visse due volte, compagnia Estragone di San Vito al Tagliamento; 7 febbraio 2027: Buio Interno Stanza, Teatro Tutto Tondo – Retroscena di Udine;

Buio Interno Stanza, Teatro Tutto Tondo – Retroscena di Udine; 21 febbraio 2027: Fumo negli occhi, compagnia I commedianti per scherzo di San Cassiano;

Fumo negli occhi, compagnia I commedianti per scherzo di San Cassiano; 28 febbraio 2027: Il matrimonio era ieri, compagnia Kaleydos di Sacile;

Il matrimonio era ieri, compagnia Kaleydos di Sacile; 7 marzo 2027: L’ospite inatteso, compagnia Attorcigliati di San Vito al Tagliamento.

Il cartellone alterna commedie, un monologo e un giallo, coinvolgendo compagnie del Friuli-Venezia Giulia e del Veneto.

Ingresso e informazioni

L’Auditorium Concordia si trova in via Interna 2, a Pordenone. Per informazioni sulla rassegna, sulle modalità di accesso e sui posti disponibili, il comitato FITA indica il numero 346 1705638 e l’indirizzo info@fitapordenone.it.

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