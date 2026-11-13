PordenonePensa Scienza, gli incontri dal 14 al 16 novembre: programma e ingresso

Vento, agricoltura, medicina di montagna, spazio e ghiacciai sono i temi degli incontri di PordenonePensa Scienza in programma dal 14 al 16 novembre 2026. La rassegna, organizzata dal Circolo Culturale Eureka ETS, fa tappa all’Ex Convento di San Francesco e, domenica, alla Sala Superiore di Pordenone Fiere.

Secondo il programma degli organizzatori, le conferenze sono a ingresso libero, senza prenotazione e fino a esaurimento dei posti. Per il laboratorio sul vento di sabato, invece, è prevista la prenotazione direttamente sul posto.

Sabato 14 novembre: vento, semi e alimentazione

All’Ex Convento di San Francesco la giornata si apre con Rino Lombardi e Daniela Derossi del Museo della Bora di Trieste, per un incontro sui venti tra meteorologia, arte e letteratura. Il programma degli organizzatori indica le 16; l’agenda degli eventi cittadini riporta invece le 16.30.

Alle 17.15 è previsto all’esterno un laboratorio per costruire una banderuola portatile, aperto a tutte le età. La prenotazione si effettua sul posto.

Alle 18.30 la veterinaria Giulia Corsini e il genetista Michele Morgante parleranno di genetica agraria, Tecnologie di evoluzione assistita e OGM, con attenzione al futuro delle colture. Alle 20.30 l’agronomo Daniele Paci affronterà qualità e sicurezza degli alimenti, comprese la lettura delle etichette e la provenienza delle materie prime.

Domenica 15 novembre: medicina in quota e spazio

Il programma si sposta alla Sala Superiore di Pordenone Fiere. Alle 16.30 la dottoressa Enrica Favaro e Grazia Pizzoli del CAI di Pordenone discuteranno del rapporto tra salute e altitudine, in un incontro realizzato con la sezione cittadina del Club alpino italiano.

Alle 18.30 il giornalista e divulgatore Emilio Cozzi parlerà di geopolitica dello spazio e delle ricadute dell’esplorazione spaziale. A moderare sarà Claudio Bortolin, tecnologo dell’Istituto nazionale di fisica nucleare.

Lunedì 16 novembre: la chiusura sui ghiacciai

L’ultimo appuntamento è previsto alle 20.30 all’Ex Convento di San Francesco: l’alpinista Hervé Barmasse e il glaciologo Federico Cazorzi dialogheranno sui ghiacciai e sul cambiamento climatico. La serata è organizzata in collaborazione con il CAI di Pordenone.

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