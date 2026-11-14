H4 in Slovenia, riapertura lunedì alle 5: Amirante conferma il transito in entrambe le direzioni

La superstrada H4 in Slovenia riaprirà lunedì 16 novembre 2026 alle 5 in entrambe le direzioni; nel fine settimana sono possibili chiusure temporanee e restringimenti. Lo ha comunicato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, sulla base delle informazioni raccolte attraverso i contatti con la società autostradale slovena Dars.

“Da lunedì 16 novembre, alle ore 5 del mattino, è prevista la riapertura al traffico in entrambe le direzioni della superstrada slovena H4, un collegamento strategico per la mobilità transfrontaliera e per i flussi commerciali tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia. Si tratta di una notizia positiva per cittadini, pendolari e operatori dell’autotrasporto, che potranno tornare a utilizzare questa importante direttrice”.

H4, nel fine settimana chiusure per rimuovere la segnaletica provvisoria

La riapertura ripristinerà la circolazione in entrambe le direzioni, ma in alcuni tratti il traffico continuerà a essere regolato su una sola corsia di marcia, in base alle esigenze del cantiere. Nel fine settimana del 14 e 15 novembre sono previste anche chiusure temporanee, necessarie per rimuovere la segnaletica provvisoria e predisporre la nuova configurazione della viabilità.

Al Lisert oltre 180mila mezzi in più dopo la chiusura della H4

La chiusura della H4 ha richiesto un notevole impegno organizzativo e ha riversato i flussi di traffico sulla rete regionale e autostradale. Dal 7 luglio al 14 novembre 2026, all’uscita della barriera di Trieste-Lisert, sull’autostrada A4, sono transitati oltre 180mila mezzi in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Nonostante il periodo di esodo e controesodo, la rete autostradale ha gestito i maggiori flussi grazie alle strategie di mitigazione adottate da Autostrade Alto Adriatico: è stato potenziato il personale di assistenza sul piazzale del Lisert per velocizzare i pagamenti, i pagamenti contactless sono stati estesi a tutte le piste e sono state ottimizzate le modalità di pagamento Telepass e manuale. È stata inoltre impiegata la safety car, in collaborazione con la Polizia stradale, per deviare i mezzi leggeri lungo la A34 Villesse-Gorizia quando all’uscita della barriera di Trieste-Lisert si formavano code di circa tre chilometri.

“Abbiamo seguito con attenzione l’evoluzione degli interventi sulla H4, mantenendo i contatti con le autorità slovene, nella consapevolezza dell’importanza di questa infrastruttura per i collegamenti internazionali del nostro territorio. Il ritorno alla percorribilità in entrambe le direzioni rappresenta un miglioramento significativo, soprattutto per il trasporto delle merci e per gli spostamenti quotidiani tra i due Paesi” ha concluso Amirante.

La Regione invita automobilisti e autotrasportatori a prestare attenzione alla segnaletica e alle eventuali limitazioni ancora presenti lungo il percorso, verificando gli aggiornamenti diffusi dal gestore autostradale sloveno.

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