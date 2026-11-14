Treni da Trieste verso Venezia e Udine: il 14 novembre bus sostitutivi e variazioni

Sabato 14 novembre 2026 alcuni treni tra Trieste, Venezia e Udine cambiano orario o sono sostituiti da autobus su parte del percorso. Per il Frecciarossa 9726 diretto a Milano è prevista anche la conclusione della corsa a Brescia.

Le variazioni, indicate nell’avviso RFI sulle corse interessate, dipendono da lavori di manutenzione programmati e riguardano singoli collegamenti. Per chi parte o arriva a Trieste, i punti di fermata degli autobus sono diversi.

I regionali tra Venezia e Trieste

Il regionale veloce RV 3433, in partenza da Venezia Santa Lucia alle 7:39, è cancellato tra Portogruaro e Trieste. Il bus sostitutivo parte da Portogruaro alle 8:49 e arriva a Trieste alle 10:52, con fermate a Latisana, San Giorgio di Nogaro, Cervignano, Trieste Airport e Monfalcone.

In direzione opposta, gli RV 3460 e 3414 da Trieste a Venezia sono cancellati tra Trieste e Portogruaro e sostituiti da bus. Le indicazioni sulla corsa sostitutiva non coincidono tra la pagina RFI e il relativo allegato: per orari e coincidenze è necessario controllare la soluzione associata al proprio viaggio sui canali di vendita o presso l’assistenza clienti.

Cambia anche l’orario dell’RV 3435: la partenza da Venezia Santa Lucia resta alle 9:39, mentre l’arrivo a Trieste Centrale è previsto alle 12:11.

Il collegamento da Villa Opicina a Udine

Il regionale R 1824 da Villa Opicina a Udine modifica orari e fermate. RFI indica il passaggio a Trieste Centrale alle 8:33, con ripartenza alle 8:43, e l’arrivo a Udine alle 9:44.

Per i viaggiatori da Monfalcone a Udine l’allegato RFI indica anche il bus TSD16, in partenza da Monfalcone alle 9:31 e in arrivo a Udine alle 10:48, via Trieste Airport, Cervignano e Palmanova. L’avviso non chiarisce il percorso completo del treno e il rapporto tra la corsa ferroviaria e il bus: chi utilizza queste fermate deve verificare la soluzione per il proprio viaggio.

Il Frecciarossa si ferma a Brescia

Il Frecciarossa 9726, normalmente diretto da Trieste a Milano, parte da Trieste Centrale alle 10:32, passa per Venezia Mestre alle 12:17 e arriva a Brescia alle 14:15. Come specifica l’avviso di Trenitalia sui lavori programmati, il 14 novembre la corsa termina a Brescia: chi deve raggiungere Milano deve verificare un collegamento successivo.

Dove prendere i bus a Trieste

A Trieste Centrale i bus sostitutivi in partenza fermano in Largo Città di Santos, alla fermata della linea 51. Quelli in arrivo fermano invece in viale Miramare, alla fermata delle linee 6 e 8. A Trieste Airport il punto indicato è la posizione 8 dell’autostazione.

Gli orari degli autobus possono variare in base al traffico e l’accesso è limitato ai posti disponibili. Non sono ammesse biciclette, salvo quelle pieghevoli, né animali di grossa taglia, a eccezione dei cani di assistenza. Trenitalia indica che i canali di vendita sono aggiornati e invita a rivolgersi anche alle biglietterie o al personale di assistenza per maggiori informazioni.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook