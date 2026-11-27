Dal 28 novembre al 6 dicembre 2026 Tolmezzo ospita “Un Natale di Comunità”, una rassegna con i Flagellum, presepi, cori e iniziative culturali. Il programma della Pro Loco indica due riferimenti per l’apertura di sabato 28 novembre: alle 16.30 è prevista la partenza da piazza XX Settembre per la manifestazione lungo le vie cittadine; alle 17.30 i Flagellum sono attesi in piazza Domenico da Tolmezzo, da cui proseguiranno per le vie del centro, secondo la scheda della Pro Loco.

Presepi e concerto il 5 dicembre

Sabato 5 dicembre il Giro Presepi si aprirà alle 17 in piazza Domenico da Tolmezzo con il Coro Brigata Alpina Julia Congedati. Alle 18 è prevista l’apertura della mostra dei presepi in via Matteotti. In serata, alle 20.30, il coro si esibirà al Teatro Candoni.

La Messa e gli appuntamenti del 6 dicembre

Domenica 6 dicembre il Coro Brigata Alpina Julia Congedati accompagnerà la Messa delle 11 in Duomo. Alle 14 Palazzo Frisacco ospiterà “Frammenti di Friuli”, appuntamento con Massimo Borchia e le pietre arrivate in Vaticano.

Alle 14 partirà anche Corinsieme, concerto itinerante con i cori della Carnia. Le tappe indicate dal programma sono piazza Domenico da Tolmezzo alle 14, piazza XX Settembre alle 14.45, via Q. Ermacora alle 15.15 e il Museo alle 16.

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