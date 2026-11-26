Mercatini di Natale, fiere, sagre, concerti, spettacoli e appuntamenti sportivi: il weekend dal 27 al 29 novembre 2026 segna l’ingresso nel periodo dell’Avvento e offre tantissime occasioni per una gita in Friuli-Venezia Giulia.

Tra gli eventi principali spiccano l’inaugurazione del Natale a Pordenone, la Fiera di San Nicolò a Trieste, Giappone in Fiera ed Esotika Pet Show, Chocofest a Gradisca d’Isonzo, la Mezza Maratona di Palmanova e gli spettacoli di Paolo Ruffini e Sergio Cammariere. Non mancano sagre, mercatini nei borghi, mostre e iniziative per famiglie.

Ecco la guida per scegliere rapidamente cosa fare venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 novembre.

Natale a Pordenone: inaugurazione, casette e pista di pattinaggio

Venerdì 27 novembre prende il via Natale a Pordenone 2026, con un calendario di appuntamenti che proseguirà fino al 6 gennaio.

Il centro storico si anima con casette enogastronomiche, mercatini artigianali, pista di pattinaggio, giostra, trenino delle feste e attività per bambini. Un’occasione per immergersi nell’atmosfera natalizia già dal venerdì sera.

Il programma è disponibile sul sito ufficiale di Natale a Pordenone.

Trieste inaugura la Fiera di San Nicolò e accende le luci natalizie

Sabato 28 novembre a Trieste apre la tradizionale Fiera di San Nicolò, che occuperà viale XX Settembre fino al 6 dicembre.

Le bancarelle saranno aperte dalle 9 alle 21, con dolciumi, prodotti tipici e idee regalo. L’inaugurazione ufficiale è prevista sabato alle 17, con la partecipazione di San Nicolò e di una banda musicale.

Sempre sabato, alle 15, inaugura la pista di pattinaggio di Ponterosso, mentre alle 17 è in programma l’accensione delle luci degli alberi di Natale in piazza Unità d’Italia.

Gorizia accende il Natale insieme a Nova Gorica

Sabato 28 novembre prende il via anche il Dicembre Goriziano, con un’accensione delle luminarie che coinvolge contemporaneamente Gorizia e Nova Gorica.

L’appuntamento è alle 16.30. Nel pomeriggio sono previsti musica dal vivo in via Garibaldi, elfi sui trampoli e spettacoli itineranti con bolle di sapone, dalle 16 alle 18.30.

Tarcento: mercatini, Babbo Natale e accensione dell’albero

Sabato 28 e domenica 29 novembre cominciano i Mercatini di Natale di Tarcento, con apertura delle bancarelle dalle 9.

Il momento principale è sabato alle 18 in piazza Roma, con accensione dell’albero, inaugurazione del presepe, musica della Banda di Coja e arrivo di Babbo Natale. Domenica proseguono il mercatino e l’intrattenimento musicale.

Tolmezzo: arrivano i Krampus nel centro cittadino

Sabato 28 novembre a Tolmezzo è in programma uno degli appuntamenti più suggestivi del fine settimana.

Alle 17 prenderà il via la sfilata dei Krampus del gruppo Flagellum lungo le vie del centro, seguita da uno spettacolo. Un’occasione per conoscere una delle tradizioni più caratteristiche dell’arco alpino.

San Vito al Tagliamento inaugura la pista di ghiaccio

Sabato 28 novembre alle 16.30 in piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento viene inaugurata la quarta edizione di Incanto di Natale on Ice.

La pista di pattinaggio resterà aperta fino al 6 gennaio 2027. Per l’inaugurazione sono annunciate anche mascotte dei cartoni animati, in un appuntamento pensato soprattutto per le famiglie.

Muggia e Latisana accendono le luminarie natalizie

Il Natale arriva anche in altre due località della regione.

A Muggia, venerdì 27 novembre, è prevista la cerimonia di accensione dell’albero e delle luci nel centro storico.

A Latisana, invece, l’appuntamento con l’accensione delle luminarie è fissato per sabato 28 novembre, dando il via alle iniziative del Natale latisanese.

Natale nel Pordenonese tra gnomi, elfi e mercatini

Numerose anche le iniziative natalizie nei centri più piccoli.

A Caneva, sabato 28 novembre, si aprono gli appuntamenti con la Casa degli Gnomi, l’accensione dell’albero e la musica. Domenica 29 spazio anche a un concerto di zampognari.

Ad Arba prende il via “Tra elfi e folletti”, con laboratori creativi, iniziative solidali e teatro in friulano.

A Cordenons arrivano le casette natalizie, mentre Valvasone Arzene propone il Natale Alpino. Sabato anche San Quirino ospita mercatini, concerto di campane e accensione dell’albero.

Mercatini di Natale tra Carnia, Venzone e Friuli centrale

Domenica 29 novembre il centro di Villa Santina ospita il tradizionale Mercatino di Natale, dalle 10 alle 19, con artigianato, gastronomia, laboratori per bambini, giri in carrozza e concerto del coro Spiritual Ensemble.

A Venzone torna invece Mercanti nel Borgo, in edizione straordinaria, con bancarelle di antiquariato, usato e curiosità dalle 8 alle 19.

A Pradamano, sabato e domenica, è in programma Aspettando Natale, con mostra mercato e spettacoli. Domenica, a Passons di Pasian di Prato, arrivano mercatini, musica, laboratori e Babbo Natale, dalle 10.30 alle 18.

Anche Gemona del Friuli entra nel clima delle feste con la Fieste di Sante Lussie, che prende il via venerdì 27 novembre con l’apertura dei chioschi alle 17 e proseguirà nei fine settimana successivi.

Giro Presepi: parte il percorso delle Natività in tutta la regione

Domenica 29 novembre prende il via anche la 23ª edizione del Giro Presepi in Friuli-Venezia Giulia.

Il progetto dell’UNPLI raccoglie oltre 180 siti censiti tra presepi tradizionali, esposizioni artistiche e installazioni diffuse in numerose località regionali.

Sul sito ufficiale del Giro Presepi è possibile consultare i luoghi aderenti e verificare le date delle singole aperture.

Pordenone Fiere: Giappone in Fiera ed Esotika Pet Show

Sabato 28 e domenica 29 novembre Pordenone Fiere ospita due manifestazioni contemporanee, accessibili con un unico biglietto.

Giappone in Fiera propone cerimonia del tè, kimono, origami, calligrafia, gastronomia giapponese, arti marziali ed esposizioni di carpe Koi.

Esotika Pet Show è invece dedicato al mondo degli animali esotici e da compagnia, con espositori, accessori, piante e prodotti del settore.

Orario: 9.30-18.30 in entrambe le giornate. Biglietto intero: 13 euro; ridotto 11 euro.

Chocofest a Gradisca d’Isonzo: tre giorni dedicati al cioccolato

Da venerdì 27 a domenica 29 novembre piazza Unità a Gradisca d’Isonzo ospita Chocofest, festa dedicata al cioccolato artigianale.

La manifestazione propone maestri cioccolatieri, degustazioni, laboratori e prodotti legati al cacao, affiancati da spazi dedicati a caffè, tè e spezie. Una meta particolarmente interessante per i golosi e per le famiglie.

Basiliano: tre giorni con la Sagra di Sant’Andrea

Dal 27 al 29 novembre a Basiliano torna la tradizionale Sagra di Sant’Andrea, con eventi tra Villa Zamparo e la piazza del paese.

Il programma comprende cucina friulana, enoteca, mercatino dei sapori, musica dal vivo, castagne e attività per bambini.

Venerdì sera suonano gli Aftermidnight, sabato gli Straballo Band, mentre domenica sono previsti il pranzo comunitario e un concerto della Cappella Musicale della Cattedrale di Udine.

Cercivento festeggia l’autunno

Da venerdì 27 a domenica 29 novembre Cercivento ospita la nona edizione della Festa d’Autunno, organizzata dall’associazione Amici di Gianluca.

La manifestazione si svolge alla Cjase da Int e rappresenta una proposta per chi vuole trascorrere il fine settimana in Carnia, abbinando la visita al paese alle iniziative locali.

Laguna in Tecja: crociere gastronomiche a Marano Lagunare

Per chi preferisce il mare anche in autunno, Marano Lagunare propone due appuntamenti di Laguna in Tecja.

Sabato 28 novembre è in programma Molluschimania, mentre domenica 29 arriva il Canocia Day.

Le escursioni partono alle 10 e abbinano navigazione nella laguna, racconti delle tradizioni marinare e pranzo a bordo in un salone coperto e riscaldato. Rientro previsto intorno alle 15.30. Prenotazione obbligatoria.

Il Piccolo Principe con Paolo Ruffini a Gorizia

Sabato 28 e domenica 29 novembre il Teatro Verdi di Gorizia ospita “Il Piccolo Principe”, spettacolo tratto dal capolavoro di Antoine de Saint-Exupéry.

Sul palco Paolo Ruffini interpreta l’aviatore, affiancato da Nicholas Ori nel ruolo del Piccolo Principe. La regia è di Stefano Genovese.

Uno degli spettacoli di maggiore richiamo del fine settimana, adatto a un pubblico di diverse età.

Trieste: Madre Courage con Lunetta Savino al Rossetti

Dal 26 al 29 novembre il Politeama Rossetti di Trieste propone “Madre Courage e i suoi figli” di Bertolt Brecht, con Lunetta Savino.

Da venerdì 27 a domenica 29, alla Sala Bartoli, è in cartellone anche “Una madre coraggio – La Errante”, con Laura Marinoni e la regia di Gianluca Barbadori.

Prosegue inoltre Piccolo Varietà, spettacolo ospitato alla Sala 1954.

Sergio Cammariere in concerto a Sacile

Sabato 28 novembre alle 21 al Teatro Zancanaro di Sacile arriva Sergio Cammariere, protagonista della rassegna Il Volo del Jazz.

Il pianista e cantautore presenta “La pioggia che non cade mai”, con un repertorio che unisce jazz, bossa nova e canzone d’autore.

Il concerto propone brani recenti e alcuni dei pezzi più conosciuti della sua carriera. Biglietto intero: 30 euro.

Artigiani Serenissimi: il Natale creativo a Sacile

Sempre a Sacile, sabato e domenica, la Chiesa e l’Ospitale San Gregorio ospitano Artigiani Serenissimi.

La mostra mercato propone creazioni artigianali, pezzi unici e oggetti realizzati a mano, con particolare attenzione alla qualità dei materiali e alla sostenibilità. Ingresso gratuito.

Pordenone tra musica indiana, flamenco e comicità

Venerdì 27 novembre, alle 20.30 al Teatro Verdi di Pordenone, è in programma Indialucia – A Flamenco Journey to India.

Lo spettacolo fonde flamenco, musica classica indiana e danza, con sitar, tabla, cajón e chitarra.

Sempre venerdì, alle 20.45 al Capitol, arriva Luca Tramatzu con “Buginu”, spettacolo comico dedicato alle contraddizioni e ai lati più oscuri dell’animo umano.

Trieste tra rock alternativo, Vivaldi e dischi da collezione

Sabato 28 novembre al Teatro Miela di Trieste sono attesi i Lucy Kruger & The Lost Boys, formazione internazionale dalle sonorità alternative.

Domenica 29, alle 17 nella Chiesa Evangelica Luterana, la Società dei Concerti propone invece “Vivaldi. Concerto dell’Avvento”, dedicato alle composizioni del musicista veneziano.

Sempre domenica è in programma a Trieste una mostra mercato del disco, CD e DVD, rivolta agli appassionati di musica e collezionismo.

Mezza Maratona di Palmanova: domenica si corre tra i bastioni

Domenica 29 novembre Palmanova ospita la 24ª Mezza Maratona Città di Palmanova, uno degli appuntamenti podistici più importanti del calendario regionale.

La partenza è prevista da Piazza Grande, con un percorso di 21,097 chilometri che attraversa anche il borgo di Clauiano.

Accanto alla gara competitiva è prevista una marcia non competitiva di 5 o 10 chilometri sui bastioni, aperta anche a chi preferisce camminare.

Lignano tra pesistica, vela e cinema

A Lignano Sabbiadoro il weekend propone appuntamenti molto diversi.

Tra venerdì e sabato si svolge il 60° Torneo Alpe Adria di pesistica – Memorial Marcello Zoratti, mentre sabato si conclude il 37° Campionato autunnale della Laguna, con regate e premiazioni.

Domenica 29, alle 11 al Cinecity, viene proiettato il documentario “Werner Herzog, Radical Dreamer”, dedicato alla vita e al cinema del celebre regista.

Udine: una notte al museo per piccoli detective

Tra sabato 28 e domenica 29 novembre il Museo Etnografico del Friuli di Udine propone “Il giallo del Conte Brattimis”, un’originale Notte al Museo.

L’attività è dedicata agli alunni di terza, quarta e quinta primaria, che trascorreranno la notte tra torce, indizi ed enigmi per risolvere un mistero.

Orario: dalle 20.30 di sabato alle 8.30 di domenica. Costo: 30 euro, con prenotazione obbligatoria e posti limitati.

Grandi mostre tra Gorizia, Villa Manin e Sacile

Per chi preferisce l’arte, il weekend offre diverse opportunità.

A Gorizia domenica 29 è l’ultimo giorno per visitare “Italia Settanta. La creatività come antidoto. Arte Moda Design”, al Palazzo Attems Petzenstein.

A Villa Manin di Passariano, nel comune di Codroipo, prosegue “Rinascite. Da Leonardo da Vinci al contemporaneo”, dedicata ai temi della ricostruzione e della rinascita.

A Sacile, Palazzo Ragazzoni ospita invece “Urban Legends – Rainbow Extravaganza”, un percorso tra Pop Art e Street Art.

Altri appuntamenti tra mercatini, musica e famiglie

Il calendario comprende ulteriori iniziative.

A Pradamano continua Aspettando Natale, mentre a Valvasone Arzene, Cordenons, San Quirino e Caneva sono previsti mercatini e iniziative natalizie.

A Gemona del Friuli, sabato alle 16.30, è in programma anche “Il mio primo concerto di Natale”, dedicato ai bambini fino a 36 mesi, con prenotazione.

A Cordenons, sabato sera, il Centro culturale Aldo Moro ospita la 34ª rassegna corale “Sot l’Ansul”.

Nel fine settimana proseguono inoltre diversi appuntamenti culturali e musicali nei centri della montagna friulana.

Un weekend tra mercatini, spettacoli e primi appuntamenti natalizi

Il fine settimana dal 27 al 29 novembre 2026 offre quindi alternative per tutti i gusti.

Chi cerca mercatini e atmosfere natalizie può puntare su Pordenone, Trieste, Tarcento, Gorizia, Venzone e Villa Santina. Per fiere e gastronomia spiccano Pordenone Fiere, Chocofest a Gradisca, Basiliano e Marano Lagunare.

Gli appassionati di spettacoli hanno a disposizione Paolo Ruffini a Gorizia, Sergio Cammariere a Sacile e Lunetta Savino a Trieste, mentre per lo sport la meta principale è Palmanova con la Mezza Maratona.

Come sempre, prima di partire è consigliabile verificare sui canali ufficiali degli organizzatori orari, disponibilità dei biglietti, prenotazioni ed eventuali modifiche del programma.

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