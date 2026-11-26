Dal 26 novembre 2026 non è più possibile presentare nuove domande per Brevetti+ 2026, l’incentivo nazionale per la valorizzazione economica dei brevetti. Lo stop riguarda anche le micro, piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia che intendevano chiedere il contributo.

Il decreto direttoriale di chiusura prende atto dell’esaurimento delle risorse dopo l’elevato numero di richieste ricevute nella prima giornata. Per chi ha già inviato la domanda, la chiusura non equivale però alla concessione del finanziamento: restano da valutare i requisiti e i progetti.

Perché lo sportello non ha riaperto

Le domande sono state raccolte il 25 novembre, dalle 12 alle 18. Il calendario prevedeva ulteriori aperture nei giorni lavorativi successivi soltanto se fossero rimaste risorse disponibili; secondo il decreto, questa condizione non si è verificata.

La dotazione era di 20 milioni di euro, al lordo dei compensi destinati al soggetto gestore. Il decreto di chiusura non indica quante domande siano pervenute, né comunica una nuova data di apertura.

Domande inviate: valutazione e possibili sospensioni

Brevetti+ è una procedura a sportello. Le risposte di Invitalia precisano che non c’è una graduatoria di merito: le richieste sono esaminate in ordine cronologico di arrivo, fino a esaurimento dei fondi.

La valutazione comprende la verifica dei requisiti e l’esame del progetto, anche attraverso un colloquio con l’impresa. Tra gli aspetti considerati ci sono la coerenza dei servizi richiesti con la strategia di valorizzazione del brevetto e la copertura finanziaria del progetto. L’invio della domanda non garantisce il contributo.

Il bando ministeriale prevede che le domande presentate nelle more della chiusura e prive di copertura finanziaria siano sospese dalla valutazione, in attesa di eventuali risorse liberate dalle istruttorie in corso. Invitalia comunica alle imprese interessate via PEC sia la sospensione sia l’eventuale ripresa dell’istruttoria.

Se entro sei mesi dalla chiusura dello sportello non emergono economie dalle istruttorie, le domande sospese decadono. Il decreto di chiusura non riporta gli esiti delle valutazioni né un elenco di beneficiari.

A chi era destinato l’incentivo e quali spese copre

La misura, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e gestita da Invitalia, era rivolta alle PMI, anche di nuova costituzione, con sede legale e operativa in Italia e con i requisiti previsti dal bando. Non si trattava di un fondo regionale: le imprese ammissibili del Friuli-Venezia Giulia partecipavano alla misura nazionale.

Il contributo a fondo perduto, fino a 140.000 euro, sostiene servizi specialistici legati alla valorizzazione economica di un brevetto. Il possesso del brevetto, da solo, non è la spesa finanziata: il progetto deve indicare come i servizi contribuiscano a introdurre l’innovazione nell’attività dell’impresa.

Tra i servizi previsti figurano la progettazione e l’industrializzazione, l’organizzazione e lo sviluppo, la tutela della proprietà industriale. Il progetto deve includere almeno un servizio di progettazione, ingegnerizzazione o industrializzazione e non può basarsi su una sola tipologia di servizio. Le spese per le altre due aree, sommate, non possono superare il 20% del piano richiesto.

Quanto può coprire il contributo

Il bando prevede percentuali diverse sui costi ammissibili, al netto dell’IVA. In tutti i casi rimane il limite massimo di 140.000 euro e si applicano le regole europee sugli aiuti de minimis, cioè gli aiuti di importo contenuto soggetti a limiti complessivi.

Condizione dell’impresa Copertura massima dei costi ammissibili Impresa ammissibile 80% Impresa con certificazione della parità di genere 85% Impresa contitolare del brevetto o della domanda con un ente pubblico di ricerca, oppure titolare di una licenza esclusiva su un brevetto di tale ente, alle condizioni del bando 100%

Nel caso della licenza esclusiva su un brevetto di un ente pubblico di ricerca, il bando richiede che sia già trascritta all’Ufficio italiano brevetti e marchi e priva di vincoli di estensione territoriale. Per le imprese che hanno fatto domanda, i prossimi passaggi sono le comunicazioni di Invitalia sulla valutazione o sull’eventuale sospensione della richiesta.

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