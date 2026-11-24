Eventi & CulturaMonfalcone
L’alchimia dell’atelier: con “Studi Aperti” Sandra Zeugna e Fulvio Dot svelano le loro botteghe d’arte
Due fine settimana in quel di Monfalcone — il 28-29 novembre e il 12-13 dicembre 2026 — per varcare la soglia degli studi privati di due protagonisti del territorio. Un viaggio tra l’informale poetico e la sperimentazione materica, all’insegna del dialogo diretto e della valorizzazione delle eccellenze locali
MONFALCONE — Vi è un incanto antico, quasi sacro, nel varcare la soglia di uno studio d’artista. Lontano dal silenzio asettico e talvolta ingessato delle gallerie istituzionali, l’atelier è la vera fucina dell’anima: il luogo dove l’odore dei pigmenti, la polvere del carboncino e la fatica nobile della materia raccontano la genesi segreta di un’opera molto più di qualunque didascalia. È proprio questa intimità creativa a farsi invito pubblico con “Studi Aperti: due artisti, due mondi, due visioni”, un’iniziativa di rara finezza che accende i riflettori sul valore inestimabile del territorio e dei suoi professionisti dell’arte.
Per due fine settimana — sabato 28 e domenica 29 novembre, e nuovamente sabato 12 e domenica 13 dicembre 2026 — Sandra Zeugna e Fulvio Dot spalancheranno le porte dei loro spazi di lavoro a Monfalcone, regalando agli appassionati e ai curiosi il privilegio di osservare da vicino il gesto creativo nel suo habitat naturale. Un gesto di generosità culturale che trasforma la città in un percorso diffuso di bellezza e confronto diretto.
Due universi estetici distinti, due grammatiche visive complementari che dialogano a distanza di pochi passi. Nel suo studio di via Ceriani 3, Sandra Zeugna conduce l’osservatore nei territori raffinati dell’informale: qui il segno, il colore e la traccia del carboncino stratificano superfici che trasformano il respiro della natura in memoria e tensione interiore. Le sue opere non impongono certezze, ma sussurrano interrogativi, lasciando a chi guarda la libertà aristocratica di completare il senso del quadro attraverso la propria sensibilità.
In Corso del Popolo 31/D si apre invece il laboratorio alchemico di Fulvio Dot, pittore dal solido curriculum espositivo in Italia e all’estero, la cui ricerca fonde figurazione, rigore architettonico e audacia materica. Nelle sue tele la bidimensionalità cede il passo al rilievo: stucchi, malte, stoffe, frammenti metallici, spaghi e materiali di recupero si intrecciano al colore per dare vita a costruzioni tridimensionali che trasfigurano luoghi e immagini in visioni inedite e vibranti.
Oltre il piacere della scoperta, l’apertura degli atelier diventa un’occasione preziosa per avvicinarsi al collezionismo senza filtri, conversando con gli autori e scegliendo un pezzo unico da portare nella propria dimora. In vista delle festività, entrambi gli artisti proporranno inoltre una raffinata selezione di opere pensate per il Natale — inclusi lavori di piccolo formato — per restituire al dono natalizio il peso autentico della cultura e dell’artigianato intellettuale. Perché l’arte, quando nasce dal territorio e torna alla comunità, smette di essere un semplice oggetto da contemplare e diventa esperienza viva, condivisa e necessaria.
Informazioni e indirizzi: Gli studi saranno aperti al pubblico nei giorni 28 e 29 novembre e 12 e 13 dicembre 2026, al mattino dalle 10.00 alle 13.00 e al pomeriggio dalle 15.00 alle 18.00. L’atelier di Sandra Zeugna si trova in via Ceriani 3 a Monfalcone, mentre lo studio di Fulvio Dot è situato in Corso del Popolo 31/D a Monfalcone.
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