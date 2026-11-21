TRIESTE – Alla sua prima uscita ufficiale da candidato sindaco del centrosinistra a Trieste, Mitja Gialuz ha indicato la sicurezza pubblica e sociale e l’ascolto dei rioni tra i temi della campagna per le comunali del 2027. Ha parlato il 21 novembre a un incontro promosso dal Pd del Friuli Venezia Giulia, dedicato anche alle proposte per le elezioni regionali del 2028.

Rispondendo ai giornalisti, Gialuz ha sostenuto la necessità di tenere insieme legalità e dignità. «Bisogna garantire dignità a tutti dentro una cornice di sicurezza per i cittadini», ha detto, secondo le dichiarazioni raccolte dall’ANSA.

L’ascolto dei rioni e la candidatura

Il candidato ha spiegato di stare incontrando cittadine e cittadini per ascoltarne i bisogni, a partire dal diritto alla salute e dalla sicurezza sociale. Ha indicato come punto di partenza i rioni che, a suo giudizio, sono stati troppo trascurati dall’amministrazione cittadina.

Gialuz è sostenuto dalla coalizione Futuro in Comune, che ha ufficializzato la candidatura l’11 novembre. Nei giorni successivi, il tema delle alleanze ha accompagnato anche l’uscita da Azione di Daniela Rossetti e Giulio Alfano, che hanno confermato il sostegno a Futuro in Comune.

Le priorità del Pd per la Regione

All’incontro di Trieste il Pd ha presentato anche una parte del proprio programma in vista delle regionali del 2028, distinto dal percorso comunale di Gialuz. La segretaria regionale Caterina Conti ha indicato sanità, sicurezza e il binomio attrattività e specialità del Friuli Venezia Giulia come ambiti del lavoro programmatico.

Secondo Conti, le priorità derivano dal confronto dentro e fuori il partito e dalle difficoltà raccolte sul territorio. La segretaria ha criticato l’azione della Regione, sostenendo che avrebbe potuto intervenire su questioni rimaste aperte. Si tratta di linee programmatiche del partito, non di decisioni già adottate.

Il prossimo passaggio per Futuro in Comune è il lavoro sul programma per le comunali di Trieste. Sul fronte regionale, il Pd punta a costruire una coalizione di centrosinistra attorno a un candidato presidente che, secondo il Tgr Friuli Venezia Giulia, resta da individuare.

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