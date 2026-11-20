Da venerdì 20 novembre 2026 apre al pubblico, al Museo LETS di Trieste, la mostra documentaria su Filippo Tommaso Marinetti e l’avanguardia futurista in città. L’esposizione, inaugurata il 19 novembre, è a ingresso libero e resterà visitabile fino al 1° febbraio 2027 nello Spazio Forum, in piazza Hortis 4.

Curata da Alessandra Sirugo, la mostra riunisce libri, periodici, manifesti, fotografie e documenti provenienti da raccolte pubbliche e private. Fa parte del programma comunale per il 150° anniversario della nascita di Marinetti, fondatore del Futurismo, e ricostruisce i suoi legami con la vita culturale triestina.

Orari e visite con la curatrice

Il LETS indica l’orario ordinario 10–19, dal mercoledì al lunedì, con chiusura il martedì e il 25 dicembre. L’ingresso alla mostra è gratuito.

La scheda italiana del museo indica tre visite guidate con la curatrice, alle 17.30 del 15 dicembre 2026, del 13 e del 26 gennaio 2027. Il programma comunale delle iniziative segnala anche una visita il 2 dicembre 2026, data che non compare nella scheda italiana della mostra. Per partecipare occorre prenotare scrivendo ad alessandra.sirugo@comune.trieste.it; il costo delle visite guidate non è specificato.

Marinetti e Trieste, dalle parole in libertà al Rossetti

Il percorso segue l’evoluzione dello scrittore dalle origini letterarie simboliste alle sperimentazioni delle «parole in libertà», nelle quali la disposizione delle parole sulla pagina diventa parte della ricerca espressiva. Una sezione è dedicata ai manifesti, strumenti di diffusione delle idee futuriste; un’altra affronta il rapporto del movimento con il nazionalismo e la politica del primo Novecento.

La mostra ricostruisce i contatti di Marinetti con Trieste, allora parte dell’Impero asburgico. Il 9 marzo 1908, nella sala della Società Filarmonico-Drammatica, lo scrittore declamò in anteprima l’Inno all’automobile. Il 12 gennaio 1910 fu tra i protagonisti, con Armando Mazza e Aldo Palazzeschi, di una serata futurista al Politeama Rossetti.

Fra i documenti presentati figura un esemplare di La conquête des Étoiles, poema pubblicato a Parigi, nell’edizione del 1909 con dedica autografa di Marinetti ad Attilio Hortis. Il volume, conservato dalla Biblioteca civica, testimonia il rapporto dello scrittore con l’ambiente culturale locale.

Fotografie e materiali d’archivio richiamano inoltre le iniziative di Bruno G. Sanzin, l’attività dell’aerodanzatrice Giannina Censi e le sperimentazioni artistiche e teatrali legate al movimento. Il percorso si allarga alle esperienze d’avanguardia nella Venezia Giulia.

Le passeggiate nei luoghi di Marinetti

Il programma comprende anche conferenze itineranti sui luoghi triestini di Marinetti, condotte da Sirugo con l’attore Giulio Cancelli. I prossimi appuntamenti sono il 21 novembre e il 12 dicembre 2026, dalle 10 alle 12: si parte dal Museo Revoltella, in via Armando Diaz 27, e si arriva alla sede Rai di via Fabio Severo 7.

Le passeggiate sono gratuite e richiedono la prenotazione all’indirizzo alessandra.sirugo@comune.trieste.it.

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