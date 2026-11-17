UDINE — Vi è un fascino perverso e irresistibilmente estetico nelle facciate impeccabili della grande borghesia di metà Novecento: prati rasati all’inglese, convenevoli sartoriali, sorrisi di circostanza e salotti che profumano di cera d’api, dietro cui si nasconde puntualmente il veleno lento della colpa. È in questa sospensione tra forma e rovina che si muove il grande teatro, quello vero, capace di attraversare i decenni senza mai perdere un grammo del suo smalto aristotelico. Dal 20 al 22 novembre, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine — per la Stagione Prosa firmata da Roberto Valerio — accoglie il ritorno di Elio De Capitani alle prese con Erano tutti miei figli, il primo folgorante capolavoro di Arthur Miller, restituito nell’impeccabile traduzione di Masolino d’Amico.

Debuttato a Broadway nel 1947 sotto la regia leggendaria di Elia Kazan, questo dramma del Novecento ci conduce sulla soglia della ricca dimora dei Keller: un patio elegante cinto da un fitto bosco — disegnato con gusto sospeso da Carlo Sala — che funge da confine tra l’intimità protetta delle stanze e l’incombere della verità. Joe Keller, interpretato dallo stesso De Capitani con quella sua cifra attoriale tagliente e magnetica, è l’emblema del self-made man che ha trasformato la guerra in profitto, vendendo pezzi di ricambio difettosi all’aviazione e lasciando che fosse il suo ex socio a pagarne il conto in carcere. Accanto a lui, la moglie Kate (Cristina Crippa) si aggrappa all’illusione che il figlio disperso Larry sia ancora vivo, mentre il secondogenito Chris (Angelo Di Genio) cerca un futuro pulito accanto ad Ann (Caterina Erba).

A dodici anni dal memorabile Morte di un commesso viaggiatore, De Capitani torna a indagare l’anatomia del “sogno americano” avvelenato all’origine, affidandosi a una compagine rodata e affiatata del Teatro dell’Elfo che vede sul palco anche Marco Bonadei, Massimo Somaglino, Sara Borsarelli, Michele Costabile e Roberta Lanave. “Con Joe Keller torno a incarnare un grande bugiardo, un piccolo squalo in un mondo di grandi squali”, riflette il regista. “Abbiamo un perenne bisogno di essere rassicurati e ci rifugiamo nella menzogna, in un intreccio tragico di orgoglio e disperazione che getta un ponte diretto tra l’America degli anni Quaranta e il nostro presente”.

Ad arricchire il rito teatrale, due preziosi appuntamenti pomeridiani di Casa Teatro a ingresso libero, entrambi alle ore 17.30: venerdì 20 novembre il professor Peter Brown, direttore della British School FVG, esplorerà Il destino americano, mentre sabato 21 novembre la giornalista e scrittrice Fabiana Dallavalle dialogherà con De Capitani e la compagnia sul tema delle Menzogne.

Lo spettacolo andrà in scena venerdì 20 e sabato 21 novembre alle ore 20.30, con la pomeridiana di domenica 22 novembre alle ore 16.00. Perché a volte, per comprendere le crepe del presente, non c’è specchio più nitido di un patio borghese nell’America del 1947.

Informazioni e biglietteria: gli sportelli del Teatro Nuovo Giovanni da Udine sono aperti da martedì a sabato dalle 16.00 alle 19.00 (e nei giorni di spettacolo a partire da 90 minuti prima dell’inizio). È inoltre attivo l’infopoint Teatro & Cultura in via Rialto 2/b a Udine, aperto da martedì a sabato dalle 15.30 alle 18.30 (solo pagamento elettronico).

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook