Udine
Terremoto vicino ad Amaro: scossa di magnitudo 3,3 in Alto Friuli
La scossa delle 8.54 del 17 novembre è stata localizzata dall’INGV a nord-est di Amaro, a 14 chilometri di profondità. Alle 9.46 le prime informazioni non indicavano danni, ma il quadro era preliminare.
Una scossa di terremoto di magnitudo locale 3,3 è stata registrata alle 8.54 di martedì 17 novembre 2026 vicino ad Amaro, in provincia di Udine. Secondo i dati diffusi dal canale HSIT dell’INGV, l’epicentro è stato localizzato tre chilometri a nord-est del paese e l’ipocentro a 14 chilometri di profondità.
Alle 9.46 erano in corso accertamenti sulle possibili conseguenze: secondo l’aggiornamento di Nordest24, le prime informazioni non indicavano danni a persone o edifici. Il quadro restava preliminare e in attesa di conferme ufficiali.
Dove è stata localizzata la scossa
L’orario esatto indicato dall’INGV è 8.54 e 55 secondi, ora italiana. La distanza da Amaro riguarda l’epicentro, il punto sulla superficie terrestre posto sopra l’origine del terremoto; la profondità si riferisce invece all’ipocentro, individuato sotto la superficie.
La scheda della rete accelerometrica della Protezione civile riporta i dati INGV dell’evento e le registrazioni delle proprie stazioni. Il Dipartimento precisa che le elaborazioni automatiche possono essere soggette a incertezze e revisioni.
Che cosa dice la magnitudo sugli effetti
La magnitudo è una stima della grandezza del terremoto ricavata dai segnali registrati dagli strumenti: da sola non descrive gli effetti in ogni località. Come spiega l’INGV, scale e procedure di elaborazione differenti possono produrre valori non perfettamente coincidenti per uno stesso evento.
Nordest24 ha raccolto segnalazioni di lettori che hanno avvertito la scossa in diverse località, tra cui Tolmezzo, Venzone, Cavazzo Carnico e Amaro. Per le conseguenze sul territorio restano da attendere eventuali aggiornamenti degli enti competenti. La ricostruzione considera le informazioni disponibili entro le 11.35 del 17 novembre.
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