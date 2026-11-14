Università di Udine, ad Alexandra Szikszai il primo premio di laurea Paolo Zanussi

È Alexandra Cristina Szikszai, laureata in Beni culturali all’Università di Udine, la prima vincitrice del premio di laurea dedicato a Paolo Zanussi, grafico e disegnatore udinese. Il riconoscimento, del valore di 2.000 euro lordi, le è stato assegnato per una tesi sull’arte contemporanea statunitense.

L’annuncio dell’ateneo, pubblicato il 14 novembre, conclude la prima edizione dell’iniziativa promossa dal Centro dipartimentale per gli studi sulla grafica «Paolo Zanussi», legato al Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale.

La tesi e la premiazione

Szikszai, di Palmanova, si è laureata con 110 discutendo la tesi L’arte statunitense nella rivista ‘XXème Siècle’, con relatore Luca Pietro Nicoletti. Ha proseguito gli studi a Udine e frequenta il secondo anno della laurea magistrale in Storia dell’arte.

La commissione era composta dai docenti Alessandro Del Puppo, presidente e direttore del centro Zanussi, Claudia Bolgia e Martina Visentin. Alla premiazione erano presenti anche il rettore Angelo Montanari e Maria Faleschini, moglie dell’artista.

La donazione e i requisiti del premio

Il centro è nato grazie alla donazione di Maria Faleschini, annunciata nel 2025: comprende disegni e illustrazioni di Zanussi, quasi 900 volumi dedicati all’arte e alla grafica e una somma di denaro. Il patrimonio sostiene gli studi sulla grafica in memoria dell’artista.

Il bando della prima edizione era rivolto a laureati triennali di università e istituti Afam italiani con tesi su grafica, incisione, disegno, comunicazione pubblicitaria o illustrazione, in particolare del Novecento. Le domande si sono chiuse il 31 luglio 2026.

Il premio intende anche favorire il proseguimento degli studi a Udine: per la liquidazione è richiesta l’iscrizione, già effettuata o da effettuare nell’anno accademico 2026/2027, alla magistrale in Storia dell’arte oppure a quella in Scienze del patrimonio audiovisivo e dell’educazione ai media dell’ateneo.

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