Carburanti a Gorizia, Tomasella richiama gli sconti nel confronto con la Slovenia

Il confronto tra i prezzi dei carburanti a Gorizia e in Slovenia deve tenere conto degli sconti regionali spettanti ai residenti. Lo sostiene il consigliere comunale della Lega Andrea Tomasella, secondo cui il contributo della fascia 0 può ridurre il divario e, per alcune auto ibride a benzina, rendere un rifornimento a Gorizia meno costoso di uno oltreconfine.

Nell’intervento riportato il 14 novembre da Il Goriziano, Tomasella richiama le preoccupazioni dei gestori della zona di confine. Per il consigliere, confrontare i soli prezzi esposti può far apparire più ampio il vantaggio sloveno: «Dipende dai prezzi e dal contributo spettante», osserva. Il risultato varia infatti da un impianto all’altro e in base al diritto allo sconto.

Gli importi della fascia 0

Per i beneficiari residenti a Gorizia, in fascia 0, il contributo è di 39 centesimi al litro sulla benzina e di 30 sul gasolio. Per un veicolo ibrido correttamente registrato si aggiungono 5 centesimi: lo sconto sale così a 44 centesimi sulla benzina e a 35 sul gasolio.

I valori sono stati aumentati di 5 centesimi al litro dal 1° ottobre e, secondo la comunicazione regionale sull’aumento dei contributi, sono previsti fino al 31 dicembre 2026. L’area dipende dal Comune di residenza, non dal solo luogo del rifornimento. Nelle altre zone gli importi base sono di 29 centesimi sulla benzina e 20 sul gasolio in area 1; rispettivamente 22 e 16 centesimi in area 2. Anche in queste aree agli ibridi spettano altri 5 centesimi al litro.

Il confronto con la Slovenia

Per confrontare due rifornimenti occorre considerare lo stesso carburante, prezzi validi nello stesso momento e le condizioni dei singoli distributori, sottraendo dal prezzo italiano il contributo effettivamente spettante. Contano anche la modalità di servizio e l’eventuale costo dello spostamento.

Come riferimento, il ministero sloveno delle Infrastrutture e dell’energia ha fissato i prezzi massimi dal 10 al 16 novembre 2026: 1,506 euro al litro per la benzina 95 e 1,848 euro per il gasolio standard fuori da autostrade e superstrade. Non sono necessariamente i prezzi di ogni impianto oltreconfine.

Rispetto al riferimento sloveno per la benzina, e senza considerare il viaggio, un’ibrida con diritto a 44 centesimi di sconto raggiungerebbe la parità con un prezzo italiano esposto di 1,946 euro al litro: sottratto il contributo, il prezzo pagato sarebbe di 1,506 euro. Al di sotto di quella soglia costerebbe meno del riferimento, al di sopra di più. È un calcolo indicativo, non una rilevazione contemporanea presso due distributori specifici.

Come richiedere e usare lo sconto

Le informazioni regionali per i cittadini indicano tra i beneficiari le persone fisiche residenti in Friuli Venezia Giulia con un veicolo autorizzato, per esempio in proprietà, comproprietà, usufrutto, leasing o noleggio a lungo termine.

La domanda può essere presentata sul portale Agile FVG oppure, previo appuntamento, all’ufficio regionale per le relazioni con il pubblico di Gorizia. Il QR code associato al veicolo può essere mostrato al rifornimento; chi non usa uno smartphone può chiederne una stampa all’ufficio. Le tessere fisiche integre restano valide fino al 31 dicembre 2026, se il distributore dispone di un lettore funzionante.

Lo sconto si utilizza nei distributori aderenti in regione e non viene concesso se il beneficio sul singolo rifornimento è inferiore a un euro. Prima di fare il pieno conviene quindi controllare il contributo spettante e i prezzi aggiornati degli impianti scelti: lo sconto riduce il prezzo alla pompa, ma non determina da solo quale rifornimento sia più conveniente.

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