Rivignano Teor, il romanzo di Arianna Maturi al Castello di Flambruzzo

RIVIGNANO TEOR – Il romanzo didattico “Piccola Odissea tra le terre emerse” di Arianna Maturi è stato presentato il 14 novembre 2026 negli spazi del Castello di Flambruzzo, a Rivignano Teor.

“Il Castello di Flambruzzo, circondato e protetto dalle acque del fiume Stella, rappresenta la cornice più adatta per la presentazione del libro di Arianna Maturi, ‘Piccola Odissea tra le terre emerse’. L’opera offre l’opportunità di compiere un affascinante viaggio nel tempo, risalendo fino al VII secolo per riscoprire come si presentavano questi luoghi, da chi fossero popolati e come le antiche dimore si siano trasformate nel corso delle epoche”. Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Cultura Mario Anzil, intervenuto negli spazi suggestivi del castello alla presentazione del libro.

Anzil ha spiegato che promuovere la presentazione di opere letterarie all’interno dei castelli del territorio costituisce, secondo il rappresentante della Giunta regionale, un’efficace modalità per mettere in rete beni culturali di grande rilievo attraverso la cultura e la letteratura.

Riferendosi all’iniziativa, Anzil ha aggiunto che la Regione esprimeva soddisfazione: “Un’iniziativa – ha aggiunto Anzil – nei confronti della quale la Regione non può che esprimere la più viva soddisfazione, ribadendo come la cultura sappia ingenerare benessere nelle persone”.

Secondo il vicegovernatore, grazie al racconto dell’autrice la storia torna a svelare le peculiarità di un territorio denso di memoria, riproponendo nello stesso spazio la magia e l’incanto che avevano già caratterizzato la sua produzione.

In chiusura, Anzil ha ringraziato l’Università della Terza Età del Codroipese, sezione di Rivignano Teor, per la costante cura nell’organizzare occasioni di incontro tra le persone: “Un sentito ringraziamento – ha concluso Anzil – va infine all’Università della Terza Età del Codroipese, sezione di Rivignano Teor, per la costante cura nell’organizzare preziose occasioni di incontro tra le persone”.

Il vicegovernatore Anzil con il Duca Badoglio proprietario del Castello di Flambruzzo — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook