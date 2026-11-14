Sport, dagli Stati generali di Codroipo un percorso condiviso con gli operatori

CODROIPO – Gli Stati generali dello sport si sono svolti il 14 novembre 2026 nel comprensorio di Villa Manin di Passariano, a Codroipo. È intervenuto il vicegovernatore con delega allo Sport Mario Anzil, che ha indicato nel coinvolgimento degli operatori la base per definire un percorso condiviso per il settore.

Nel suo intervento Anzil ha affermato: “La nostra Regione considera lo sport uno strumento strategico per conseguire i propri obiettivi prioritari: garantire comunità dotate di servizi efficienti che consentano, ad esempio, a un bambino di qualsiasi comune del territorio di praticare vicino a casa la disciplina che ama e per la quale nutre talento. Per raggiungere tali traguardi è indispensabile una piena condivisione sia delle finalità sia dei percorsi. Risulta quindi fondamentale coinvolgere direttamente gli operatori del settore: comitati, federazioni e associazioni sono chiamati a confrontarsi sulle opportunità, sugli ostacoli e sulle linee d’azione idonee a concretizzare questi intenti”.

Sport bonus e interventi regionali per i giovani

Secondo quanto spiegato dal rappresentante della Giunta regionale, la straordinaria partecipazione e l’entusiasmo manifestati dal mondo dello sport del Friuli-Venezia Giulia spingono l’Amministrazione a proseguire su questa strada, consolidando un sostegno economico che, secondo la fonte, la pone ai vertici nazionali. Durante gli Stati generali sono stati approfonditi lo Sport bonus regionale, che mobilita risorse private a favore dello sport e favorisce la collaborazione tra istituzioni e privati, e gli interventi regionali per lo sport giovanile.

Anzil ha descritto così la propria visione per lo sport regionale: “Costruire una pianificazione di interventi significa innanzitutto partire dall’ascolto, dalla conoscenza profonda della storia del nostro territorio e, prima ancora, dall’amore per la comunità che amministriamo. L’incontro di oggi nasce proprio dalla necessità di definire insieme al mondo dell’associazionismo un percorso condiviso e coerente con le trasformazioni della società contemporanea”.

Anzil: lo sport in presenza contro l’isolamento giovanile

Secondo Anzil, i giovani vivono un’evoluzione delle modalità di gioco e di relazione caratterizzata dall’uso pervasivo dei dispositivi digitali e dal contatto a distanza. Il progresso tecnologico non può essere fermato, ma va governato: la pratica sportiva deve rappresentare un antidoto reale all’isolamento, restituendo ai ragazzi il valore insostituibile della socialità in presenza e del confronto diretto, fondamentali per imparare a superare le difficoltà della vita.

Il vicegovernatore ha aggiunto: “Un’amministrazione responsabile – ha affermato il vicegovernatore – ha il dovere di mantenere una doppia prospettiva: da un lato rispondere con tempestività alle emergenze del presente, dall’altro avere la lungimiranza di chi pianta un albero affinché le future generazioni possano goderne l’ombra, superando la tentazione della ricerca del solo consenso elettoralistico a breve termine”.

Anzil ha aggiunto che questa visione richiede l’umiltà della verifica sul campo e della flessibilità: nessun intervento elaborato a tavolino è immutabile.

In conclusione, il vicegovernatore ha dichiarato: “Il confronto aperto – ha concluso Anzil – con gli operatori del settore ci consente di valutare l’efficacia delle nostre politiche — a partire dalle misure sperimentali sullo sport giovanile — e apportare i correttivi necessari per rispondere in modo concreto alle esigenze reali del territorio”.

Il vicegovernatore Mario Anzil durante il suo intervento — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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