Trieste, presidio per aprire l’ex mercato ai migranti: circa cento persone in piazza Libertà

TRIESTE – Circa cento persone si sono riunite sabato 14 novembre in piazza Libertà, a Trieste, per chiedere la riapertura dell’ex mercato di via Flavio Gioia come spazio di prima accoglienza per i migranti. La stima è riportata da Nordest24 nella cronaca del presidio. L’apertura dello stabile resta una richiesta dei manifestanti, non una decisione già presa.

L’appuntamento era fissato alle 16, nella zona della stazione dove i volontari assistono anche le persone arrivate lungo la rotta balcanica. Tra le organizzazioni promotrici figurano Linea d’Ombra, Sea-Watch, Como Senza Frontiere e ResQ People Saving People, insieme a realtà provenienti da altre città.

Le richieste sull’accoglienza e le attività dei volontari

La proposta sull’ex mercato punta a individuare nell’edificio di via Gioia un luogo di prima accoglienza. La richiesta non comporta, di per sé, l’attivazione di un servizio o l’apertura effettiva dei locali.

Nel comunicato diffuso prima del presidio, le organizzazioni contestano anche le limitazioni alle attività solidali in piazza Libertà. Secondo i promotori, la distribuzione di pasti caldi e coperte e il primo soccorso sono consentiti previa comunicazione scritta, dalle 18 alle 20 nei giorni feriali, ma non il sabato e la domenica.

Gli scontri del 6 novembre e la protesta in municipio

La mobilitazione segue il presidio del 6 novembre, quando un gruppo tentò di occupare l’ex mercato e si verificarono scontri con la polizia. Un primo bilancio indicava tre appartenenti alle forze dell’ordine feriti. Linea d’Ombra aveva precisato di non essere tra i promotori di quell’iniziativa. Dopo gli episodi, l’assessore regionale Pierpaolo Roberti aveva espresso solidarietà alle forze dell’ordine.

Il 9 novembre un’altra protesta si è svolta in piazza Unità d’Italia, davanti al municipio, durante il Consiglio comunale. Anche in quell’occasione era stata chiesta l’apertura dello stabile di via Gioia. Sei manifestanti sono entrati in municipio, dove la richiesta di un’audizione immediata non è stata accolta.

Le mobilitazioni sono seguite anche all’incendio al Magazzino 18 del Porto Vecchio, nel quale sono morte due persone. Durante la protesta del 9 novembre i partecipanti hanno annunciato l’intenzione di proseguire con presìdi settimanali in piazza Libertà, a partire dal 14 novembre.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook