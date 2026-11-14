Gorizia, la mostra di Tonci Fantoni in municipio fino al 18 dicembre

A Gorizia è in programma «Tonci Fantoni. Il Colore del Confine», mostra dedicata al pittore Antonio Fantoni e alla sua ricerca sull’acquerello. L’esposizione a Palazzo Attems Santa Croce è prevista dal 14 novembre al 18 dicembre 2026, come indicato anche nel provvedimento comunale per la realizzazione della mostra.

Promossa dal Comune e curata da Elisabetta Zerial, la rassegna occupa uno spazio al primo piano del municipio, di fronte alla sala del consiglio comunale. Secondo la scheda dell’evento, il percorso riunisce opere provenienti da una collezione privata.

Gli acquerelli e il legame con Gorizia

Fantoni, noto come Tonci, arrivò a Gorizia nel 1938 come direttore dell’Automobile Club d’Italia. Accanto al lavoro coltivò la pittura, dedicandosi in particolare all’acquerello. Fiori, alberi e paesaggi ricorrono nella sua produzione, attenta agli effetti della luce e alla trasparenza del colore.

Il titolo della mostra richiama il confine anche come immagine pittorica: una soglia in cui i colori si incontrano e le forme si definiscono attraverso l’acqua e la luce.

Il rapporto dell’artista con la città passa anche dall’insegnamento. La compositrice e pittrice Cecilia Seghizzi fu sua allieva tra il 1965 e il 1977, come ricorda il Centro per le tradizioni popolari di Borgo San Rocco.

La visita in municipio

L’inaugurazione era annunciata per le 11.30 di sabato 14 novembre. Il calendario prevede la conclusione venerdì 18 dicembre; le informazioni disponibili non precisano gli orari di visita né le eventuali condizioni di ingresso.

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