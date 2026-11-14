Cervignano, fermate APT sospese per la Fiera di San Martino

A Cervignano del Friuli, da sabato 14 a lunedì 16 novembre 2026 sono sospese alcune fermate dei bus APT in occasione della Fiera di San Martino. Le modifiche interessano anche collegamenti verso Gorizia, Monfalcone e Grado: la fermata da utilizzare dipende dalla linea, dalla direzione e, in alcuni casi, dal numero della corsa.

Le sospensioni si aggiungono a quella dell’autostazione di piazza Marconi, in vigore dal 12 al 17 novembre. L’avviso di TPL FVG sulle variazioni a Cervignano riguarda le linee extraurbane G22, G25, G26, G55, G57, G58C e G59, che seguono deviazioni di percorso per la prevista chiusura al traffico di via Roma e piazza Marconi.

La Fiera di San Martino si svolge nel centro cittadino dal 13 al 16 novembre.

Le fermate APT sospese dal 14 al 16 novembre

Le limitazioni valgono per le direzioni e le corse specificate: non indicano la soppressione di tutte le corse delle linee interessate.

Via Garibaldi 69: G22 corsa 9 verso Gorizia; G26 corse 12, 4 e 22 verso Grado; G55 verso Cervignano; G58C verso San Vito al Torre.

G22 corsa 9 verso Gorizia; G26 corse 12, 4 e 22 verso Grado; G55 verso Cervignano; G58C verso San Vito al Torre. Via Garibaldi 32: G22 corsa 122 verso Terzo d’Aquileia; G55 verso Monfalcone; G58C verso Monfalcone cantieri.

G22 corsa 122 verso Terzo d’Aquileia; G55 verso Monfalcone; G58C verso Monfalcone cantieri. Via Udine, fronte 45: G25 verso Gorizia e G58C verso San Vito al Torre. Al civico 45 sono invece sospese le fermate della G25 verso Cervignano e della G58C verso Monfalcone cantieri.

G25 verso Gorizia e G58C verso San Vito al Torre. Al civico 45 sono invece sospese le fermate della G25 verso Cervignano e della G58C verso Monfalcone cantieri. Via Aquileia 82, bivio: G25 verso Cervignano e G26 verso Grado per le corse 2, 38, 20, 30, 140, 50, 52, 12, 4 e 22.

G25 verso Cervignano e G26 verso Grado per le corse 2, 38, 20, 30, 140, 50, 52, 12, 4 e 22. Via Pradati, lato liceo: G26 verso Monfalcone per le corse 5, 7, 67, 3, 71, 111, 33, 53, 55 e 13; G59 verso Cervignano. Sul lato fronte liceo sono sospese la G22 corsa 32 verso Cervignano e la G59 corse 42, 50, 8 e 44 verso Grado.

G26 verso Monfalcone per le corse 5, 7, 67, 3, 71, 111, 33, 53, 55 e 13; G59 verso Cervignano. Sul lato fronte liceo sono sospese la G22 corsa 32 verso Cervignano e la G59 corse 42, 50, 8 e 44 verso Grado. Viale Stazione 31: G26 corse 12, 4 e 22 verso Grado. Per le stesse corse sono sospese anche le fermate di Terzo d’Aquileia in via Curiel 59, villa Mori, e via Curiel 19, centro.

G26 corse 12, 4 e 22 verso Grado. Per le stesse corse sono sospese anche le fermate di Terzo d’Aquileia in via Curiel 59, villa Mori, e via Curiel 19, centro. Via Manzoni 23: G59 corse 42, 50, 8 e 44 verso Grado.

Le fermate sostitutive indicate per APT

Per le corse indicate, TPL FVG segnala le seguenti fermate alternative. Via Manzoni 23, per esempio, è sospesa per alcune corse G59 verso Grado, ma è indicata come sostitutiva per servizi nell’altra direzione.

Via Terza Armata 7, Cervignano: G25 verso Gorizia; G26 verso Monfalcone, corse 5, 7, 67, 3, 71, 111, 33, 53, 55, 101, 21, 63 e 13; G57 verso Latisana; G59 verso Cervignano.

G25 verso Gorizia; G26 verso Monfalcone, corse 5, 7, 67, 3, 71, 111, 33, 53, 55, 101, 21, 63 e 13; G57 verso Latisana; G59 verso Cervignano. Via Terza Armata 22, Cervignano: G25 verso Cervignano; G26 verso Grado, corse 2, 38, 20, 30, 140, 50, 52, 12, 4 e 22; G57 verso Cervignano; G59 verso Grado, corse 42, 50, 8 e 44.

G25 verso Cervignano; G26 verso Grado, corse 2, 38, 20, 30, 140, 50, 52, 12, 4 e 22; G57 verso Cervignano; G59 verso Grado, corse 42, 50, 8 e 44. Via Manzoni, fronte 13, Cervignano: G22 corsa 32 verso Cervignano; G26 verso Grado, corse 2, 38, 20, 30, 140, 50, 52, 12, 4 e 22; G59 verso Grado, corse 42, 50, 8 e 44.

G22 corsa 32 verso Cervignano; G26 verso Grado, corse 2, 38, 20, 30, 140, 50, 52, 12, 4 e 22; G59 verso Grado, corse 42, 50, 8 e 44. Via Manzoni 23, Cervignano: G26 verso Monfalcone, corse 5, 7, 67, 3, 71, 111, 33, 53, 55 e 13; G59 verso Cervignano.

G26 verso Monfalcone, corse 5, 7, 67, 3, 71, 111, 33, 53, 55 e 13; G59 verso Cervignano. Via Curiel, fronte 19 e fronte 7, Terzo d’Aquileia: G26 corse 12, 4 e 22 verso Grado.

L’avviso non indica nell’elenco delle sostitutive fermate specifiche per G55, G58C e per le corse G22 9 e 122. Inoltre, non precisa separatamente le alternative all’autostazione per ciascuna linea APT nella giornata del 17 novembre.

Autostazione e collegamenti Arriva Udine

La sospensione della fermata APT 38103 in piazza Marconi riguarda tutte e sette le linee elencate e dura dal 12 al 17 novembre. Il 17 non rientra invece nel periodo indicato per le sospensioni aggiuntive.

Per le corse Arriva Udine, l’autostazione è sospesa dal 12 al 17 novembre e la fermata della stazione ferroviaria in viale Stazione 31 dal 14 al 16 novembre. Le alternative indicate per entrambe sono via Udine 45 e fronte 45, e via Aquileia 73 e 82. Per la fermata della stazione ferroviaria è indicata anche via Chiozza, in direzione centro, solo per la corsa delle 6.54 dalla stazione di Cervignano a Udine.

Le fermate di via Udine e via Aquileia indicate per Arriva non sono automaticamente alternative per i bus APT. Prima del viaggio è opportuno controllare gli aggiornamenti e le indicazioni relative alla propria linea e direzione.

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