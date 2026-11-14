Trieste
Trieste, telelaser dal 16 al 22 novembre: controlli previsti anche in via Rossetti
Via Flavia, la strada regionale TS 1 a Opicina e via Rossetti sono le tre strade indicate per i controlli della Polizia locale.
A Trieste sono previste postazioni telelaser della Polizia locale dal 16 al 22 novembre 2026 in via Flavia, sulla strada regionale TS 1 a Opicina e in via Rossetti. Le tre strade figurano nell’avviso pubblicato da Trieste Cafe nella sezione dedicata alle comunicazioni del Comune.
Le postazioni della settimana
Da lunedì 16 a domenica 22 novembre il programma indica:
- via Flavia;
- strada regionale TS 1, in località Opicina;
- via Rossetti.
L’avviso elenca le strade per l’intera settimana, ma non precisa giorni e orari delle rilevazioni nelle singole postazioni. Il programma riguarda i controlli telelaser e non è un elenco degli autovelox fissi presenti sul territorio.
La differenza rispetto alla settimana precedente
Nel programma della Polizia locale per il 9-15 novembre comparivano già via Flavia e la TS 1 a Opicina. Per la settimana successiva, via Rossetti figura al posto di via Brigata Casale.
Secondo la Polizia locale, i controlli puntano a far rispettare i limiti di velocità e a prevenire gli incidenti, con attenzione anche alle strade che in passato si sono dimostrate più pericolose. Sui percorsi restano da rispettare i limiti indicati dalla segnaletica.
Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione
Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione.
Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook
You must be logged in to post a comment Login