Trieste, telelaser dal 16 al 22 novembre: controlli previsti anche in via Rossetti

A Trieste sono previste postazioni telelaser della Polizia locale dal 16 al 22 novembre 2026 in via Flavia, sulla strada regionale TS 1 a Opicina e in via Rossetti. Le tre strade figurano nell’avviso pubblicato da Trieste Cafe nella sezione dedicata alle comunicazioni del Comune.

Le postazioni della settimana

Da lunedì 16 a domenica 22 novembre il programma indica:

via Flavia;

strada regionale TS 1, in località Opicina;

via Rossetti.

L’avviso elenca le strade per l’intera settimana, ma non precisa giorni e orari delle rilevazioni nelle singole postazioni. Il programma riguarda i controlli telelaser e non è un elenco degli autovelox fissi presenti sul territorio.

La differenza rispetto alla settimana precedente

Nel programma della Polizia locale per il 9-15 novembre comparivano già via Flavia e la TS 1 a Opicina. Per la settimana successiva, via Rossetti figura al posto di via Brigata Casale.

Secondo la Polizia locale, i controlli puntano a far rispettare i limiti di velocità e a prevenire gli incidenti, con attenzione anche alle strade che in passato si sono dimostrate più pericolose. Sui percorsi restano da rispettare i limiti indicati dalla segnaletica.

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