Trieste, Rossetti e Alfano annunciano l’uscita da Azione

Daniela Rossetti e Giulio Alfano annunciano l’uscita da Azione e confermano il sostegno a Futuro in Comune in vista delle elezioni comunali di Trieste del 2027. L’ex segretaria e l’ex presidente provinciali hanno comunicato la restituzione delle tessere, come riferisce il 14 novembre Trieste Cafe riportando una loro nota.

Secondo la dichiarazione pubblicata dalla testata, per i due non ci sono più le condizioni per una permanenza costruttiva nel partito. La decisione arriva dopo il dissenso sulle alleanze per le amministrative: Futuro in Comune sostiene Mitja Gialuz, mentre Azione appoggia la candidatura di Francesco Cervesi con Ora! e Partito Liberaldemocratico.

Dagli incarichi provinciali all’uscita dal partito

Il 7 novembre Rossetti e Alfano avevano annunciato di voler lasciare gli incarichi provinciali, precisando però che sarebbero rimasti iscritti ad Azione e avrebbero continuato a lavorare con Futuro in Comune. Rossetti aveva detto di aver rimesso il mandato il pomeriggio del 6 novembre, insieme alla maggioranza del direttivo.

Il partito aveva dato una diversa lettura degli effetti di quel passaggio. Secondo la posizione espressa da Azione, il commissariamento del coordinamento provinciale era stato comunicato il 6 novembre e l’incarico di Rossetti era già decaduto quando lei aveva annunciato le dimissioni.

Il segretario regionale Paolo Coppola, incaricato di accompagnare gli iscritti al congresso, aveva inoltre sostenuto che lavorare per un’altra coalizione non fosse compatibile con l’iscrizione ad Azione.

Il dissenso sulle alleanze

Rossetti aveva ricondotto l’impegno con Futuro in Comune al percorso avviato a gennaio, dopo un confronto con gli iscritti e il voto unanime del direttivo provinciale. Nella sua ricostruzione, a fine aprile il congresso comunale di Azione aveva invece scelto di uscire dal tavolo e avviare un percorso autonomo.

L’ex segretaria aveva contestato anche il metodo con cui si era arrivati alla candidatura autonoma, sostenendo che gli iscritti ne avessero appreso dalla stampa. Coppola aveva distinto la scelta del congresso comunale dalla successiva proposta di Cervesi, attribuita al direttivo cittadino eletto in quella sede.

La candidatura di Francesco Cervesi, sostenuta da Azione, Ora! e Partito Liberaldemocratico, è stata presentata il 27 ottobre.

Il programma di Futuro in Comune

Nell’annuncio dell’11 novembre con cui Futuro in Comune ha indicato Mitja Gialuz come candidato sindaco, Rossetti e Alfano figuravano già tra le componenti della coalizione, accanto a forze politiche e civiche cittadine.

Il prossimo passaggio, secondo il programma di lavoro comunicato dal Pd triestino, sarà completare la proposta per la città insieme al candidato, anche attraverso incontri pubblici nei rioni.

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