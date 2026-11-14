Pieris, inaugurato lo spazio comune del Cortile sociale

A Pieris, frazione di San Canzian d’Isonzo, è stato inaugurato il 14 novembre 2026 lo spazio comune del Cortile sociale di via Verzegnassi. Il nuovo edificio affianca sette alloggi destinati ad anziani autosufficienti ed è pensato per ospitare incontri e attività condivise anche con la comunità.

Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Claudio Fratta e la giunta comunale, come riportato nel resoconto dell’inaugurazione del Goriziano. Secondo il giornale, il progetto ha un valore complessivo di circa 1,74 milioni di euro: 1,28 milioni per le abitazioni e 460 mila euro per l’edificio centrale.

Una cucina e uno spazio per incontrarsi

La struttura centrale misura circa 150 metri quadrati e comprende una cucina attrezzata, un’area soggiorno, servizi igienici, locali tecnici, un deposito e un ufficio che potrà essere utilizzato dalle associazioni. L’obiettivo è offrire occasioni di incontro agli abitanti e alla comunità, anche attraverso iniziative ricreative.

Il progetto affianca alla vita negli alloggi autonomi uno spazio per la socialità. Come precisato durante l’inaugurazione, Ater gestisce gli appartamenti, per i quali gli assegnatari pagano un canone di locazione.

Nel suo intervento, Fratta ha collegato il progetto alle politiche abitative del Monfalconese e alla possibilità di unire la residenzialità degli anziani alla presenza delle associazioni.

Dai primi alloggi alla gestione dello spazio

Il Cortile sociale è sorto nell’area dell’ex scuola elementare di via Verzegnassi. I primi tre appartamenti furono consegnati il 5 febbraio 2025, quando l’edificio centrale per gli incontri restava ancora da realizzare.

Per quest’ultimo, la relazione comunale sulla gestione 2024 indicava un valore complessivo di 460 mila euro. Il documento di programmazione comunale 2026-2028 prevedeva attività aggregative aperte alla comunità e incontri tra generazioni, oltre all’individuazione di un soggetto per la gestione in collegamento con il servizio sociale dei Comuni.

Secondo il resoconto della cerimonia, tra le associazioni presenti Auser, Uisp e Fantasticalmente contribuiranno alle iniziative nello spazio, con attività previste durante la settimana, dalla tombola allo yoga. Resta da definire il calendario delle iniziative.

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