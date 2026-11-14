Censimento a Trieste: tre tappe per l’ufficio mobile dal 16 al 20 novembre

A Trieste l’ufficio mobile del censimento farà tre tappe tra il 16 e il 20 novembre 2026, per offrire informazioni e assistenza alle famiglie coinvolte nella rilevazione. Secondo il calendario pubblicato dal Comune, il servizio sarà presente dalle 9 alle 13 in piazza della Borsa e in piazza Sant’Antonio.

Le date e le piazze

Lunedì 16 novembre: piazza della Borsa;

piazza della Borsa; Mercoledì 18 novembre: piazza Sant’Antonio;

piazza Sant’Antonio; Venerdì 20 novembre: piazza della Borsa.

In caso di maltempo le uscite saranno sospese. Presso l’ufficio mobile è possibile anche compilare il questionario sul posto con assistenza.

Chi deve rispondere e come compilare il questionario

Il censimento permanente non coinvolge tutte le famiglie: quelle selezionate a campione ricevono una lettera Istat con le indicazioni per partecipare. Per le famiglie coinvolte la risposta è obbligatoria. La rilevazione da lista raccoglie informazioni sulle famiglie, sui loro componenti e sulle abitazioni, riferite al 4 ottobre 2026, come spiega l’Istat nelle domande frequenti sul censimento.

Il questionario può essere compilato autonomamente online fino al 6 dicembre, usando le credenziali riportate nella lettera oppure SPID o carta d’identità elettronica dell’intestatario. Dal 12 novembre al 23 dicembre le famiglie possono anche svolgere l’intervista con un operatore comunale a domicilio, per telefono o presso un centro comunale di rilevazione. L’assistenza è gratuita, secondo le indicazioni Istat sulle modalità di partecipazione.

Il centro comunale e i contatti

Il centro comunale di rilevazione si trova al primo piano del mercato ortofrutticolo all’ingrosso, in via Ottaviano Augusto 12. È aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13; il Comune raccomanda di fissare un appuntamento telefonico prima di recarsi allo sportello.

Per informazioni e assistenza è disponibile il numero 040 6755010, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 fino al 23 dicembre. Dopo la scadenza della compilazione online autonoma, il 6 dicembre, resta possibile rispondere tramite intervista con un operatore comunale fino al 23 dicembre.

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