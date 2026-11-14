Trieste Airport, utenti del polo intermodale in crescita del 94% in tre anni

TRIESTE – Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che utilizzano il polo intermodale di Trieste Airport sono passati da 393.618 nel 2022 a 763.068 nel 2025, con un incremento di quasi il 94 per cento in tre anni. Nel 2023 erano 564.439 e nel 2024 676.152. La Regione ha inoltre sostenuto la tariffa agevolata del parcheggio P8, i cui utilizzi sono saliti da 21.527 nel 2023 a 132.830 nel 2024 e 157.650 nel 2025.

“Il Centro di Interscambio Modale Regionale di Trieste Airport rappresenta un’infrastruttura strategica per il Friuli Venezia Giulia, un polo multifunzionale capace di integrare il trasporto ferroviario, quello automobilistico, i collegamenti aeroportuali e la mobilità ciclistica. La Regione continua a investire per rafforzarne l’attrattività e l’accessibilità, incentivando l’utilizzo del trasporto pubblico e promuovendo soluzioni di mobilità sempre più sostenibili”. La valutazione è dell’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio Cristina Amirante, che ha fatto il punto sugli interventi e sulle risorse regionali destinate al Centro di Interscambio Modale Regionale (Cimr) di primo livello di Trieste Airport.

Parcheggio P8, sosta a un euro fino alla dodicesima ora

“Uno degli strumenti più efficaci per favorire l’utilizzo dell’infrastruttura – sottolinea l’esponente dell’esecutivo Fedriga – è la tariffa agevolata del parcheggio P8, introdotta nell’ottobre 2023 in collaborazione con Trieste Airport, che consente di sostare al costo di un euro fino alla dodicesima ora. Una misura che ha registrato un significativo riscontro da parte degli utenti e che conferma l’importanza di rendere economicamente conveniente l’interscambio tra automobile e trasporto pubblico”.

Per sostenere l’agevolazione, la Regione ha stanziato 36.827 euro nel 2023, 133.739 euro nel 2024 e 157.650 euro nel 2025; per il 2026 sono stati impegnati 250mila euro. A proposito dei risultati della misura, Amirante ha aggiunto: “Questi numeri dimostrano come politiche tariffarie mirate possano favorire concretamente l’utilizzo del trasporto pubblico. L’obiettivo è consolidare questo risultato e valutare ulteriori iniziative promozionali per fidelizzare gli utenti e rendere sempre più competitivo il sistema della mobilità regionale”.

Nuove pensiline e pista ciclabile nell’area aeroportuale

Dal 2022 la Regione sostiene anche le spese di gestione dell’infrastruttura intermodale da parte di Trieste Airport. I finanziamenti annuali hanno raggiunto 150mila euro nel 2024; per il 2026 sono stati nuovamente impegnati 150mila euro. Il potenziamento, ha osservato Amirante, passa anche dagli interventi realizzati da Rfi: nuove pensiline e una struttura protetta in vetro e acciaio rendono più confortevoli gli spazi di attesa della fermata ferroviaria. È stata inoltre completata la pista ciclabile nell’area aeroportuale.

“Il potenziamento dell’intermodalità passa anche attraverso il miglioramento delle infrastrutture. In questa direzione si inseriscono gli interventi realizzati da Rfi per rendere più confortevoli gli spazi di attesa della fermata ferroviaria, con nuove pensiline e una struttura protetta in vetro e acciaio, insieme al completamento della pista ciclabile nell’area aeroportuale”, rimarca Amirante.

L’intervento ciclabile, finanziato dalla Regione con 6,6 milioni di euro nell’ambito dell’Accordo di programma con Trieste Airport e i Comuni di Monfalcone, Ronchi dei Legionari e Staranzano, costituisce una prima parte della ciclovia regionale FVG 2/d, variante dell’aeroporto. Sono in corso le attività di progettazione per superare la strada regionale 677, intervento che consentirà di completare il collegamento ciclabile diretto con Ronchi dei Legionari.

Sono stati stanziati inoltre 550mila euro per realizzare un hub ciclistico collegato ai terminal aeroportuale, ferroviario e automobilistico e alla ciclovia regionale FVG2, anche in vista dell’EuroVelo & Cycling Tourism Conference, in programma dal 29 settembre al 1° ottobre 2027. A questi fondi si aggiungono 450mila euro per progettare ulteriori opere per la mobilità ciclistica nell’area del polo intermodale.

Trieste Airport entra nel progetto sperimentale MaaS

Tra le iniziative regionali ci sono anche agevolazioni tariffarie per la sosta durante grandi eventi, come la Barcolana, e l’inserimento di Trieste Airport nel progetto sperimentale MaaS (Mobility as a Service). Attraverso un’unica piattaforma è possibile acquistare servizi di parcheggio, trasporto ferroviario e automobilistico e bike sharing.

“Trieste Airport – conclude Amirante – rappresenta un modello di integrazione tra diverse modalità di trasporto, anche grazie al collegamento diretto con un itinerario ciclabile della rete europea EuroVelo. La nostra strategia è proseguire nel percorso di valorizzazione di questo nodo infrastrutturale, migliorando i servizi e le connessioni e offrendo a cittadini, pendolari e visitatori opportunità di spostamento sempre più efficienti, accessibili e sostenibili”.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook