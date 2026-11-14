Monfalcone, i nidi comunali compiono 50 anni: mostra in municipio e spettacolo per le famiglie

Una mostra aperta al pubblico in municipio e uno spettacolo per i bambini iscritti ai nidi comunali e i loro genitori: Monfalcone celebra così i 50 anni del servizio educativo cittadino. La Giunta ha approvato il programma, come riportato da Nordest24: il primo appuntamento è il 16 novembre 2026, il secondo il 15 dicembre.

La mostra nell’atrio del municipio

L’esposizione sarà inaugurata lunedì 16 novembre alle 17, alla presenza delle istituzioni, e resterà aperta al pubblico nell’atrio del Palazzo Municipale fino al 23 novembre. Il percorso ripercorrerà le origini dei nidi, le tappe della loro evoluzione e le attività attuali, con uno spazio dedicato alle prospettive dei servizi educativi cittadini.

Nel presentare l’anniversario, il sindaco Luca Fasan ha ricordato il contributo del personale educativo, ausiliario e amministrativo alla qualità del servizio. L’assessora Tiziana Maioretto ha sottolineato il cambiamento della funzione educativa dei nidi e l’importanza del rapporto con le famiglie.

Lo spettacolo alla scuola Randaccio

Il secondo appuntamento è previsto martedì 15 dicembre, a partire dalle 17, nell’auditorium della scuola G. Randaccio. La compagnia La Baracca – Testoni Ragazzi porterà in scena, in doppia replica, Un elefante si dondolava, spettacolo pensato per la prima infanzia.

A differenza della mostra, lo spettacolo è rivolto ai bambini che frequentano i nidi comunali e ai loro genitori. Il programma finora disponibile non precisa l’orario della seconda replica né le modalità di partecipazione.

Il servizio e la prospettiva del micronido

Il servizio si è evoluto nel tempo da una funzione prevalentemente assistenziale a un ruolo educativo per la prima infanzia. Un opuscolo comunale riferito all’anno educativo 2025-2026 descrive i due nidi Albero Azzurro e La Tana dei Cuccioli e la partecipazione delle famiglie alle attività.

Tra gli obiettivi programmatici dell’amministrazione figura anche la creazione di un micronido nella scuola di via Roma, dopo la conclusione della ristrutturazione dell’edificio. Per il nuovo servizio non è indicata una data di apertura.

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