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Napoli-Trieste, Spissu avverte: «Dobbiamo arginare la loro corsa»

Il playmaker del Napoli indica il gioco in campo aperto tra le qualità da contenere. Trieste arriva alla trasferta del 15 novembre con quattro vittorie consecutive.
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6 ore fa

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Ritratto editoriale del playmaker Marco Spissu in divisa da basket bianca e azzurra
Marco Spissu, playmaker del Napoli, alla vigilia della sfida contro la Pallacanestro Trieste. Illustrazione generata con intelligenza artificiale. (© Diario FVG / AI)
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La Pallacanestro Trieste arriva alla trasferta di Napoli con quattro vittorie consecutive e una qualità che gli avversari intendono contenere: la corsa in campo aperto. A indicarla è , playmaker dei campani, alla vigilia della gara dell’ottava giornata di Serie A, in programma domenica 15 novembre alle 17 all’Alcott Arena.

Intervenuto a Speak&Roll, trasmissione di Radio Capri, Spissu ha definito Trieste una squadra in grande forma e ricca di talento, soprattutto nel quintetto iniziale. «Dobbiamo arginare la loro corsa in campo aperto», ha detto, secondo il resoconto dell’intervista pubblicato da Basketinside.

Il ritmo di Trieste e la sfida a Napoli

Il riferimento è alle azioni rapide con cui una squadra può attaccare prima che la difesa avversaria sia completamente schierata. Limitare quelle occasioni sarà, nelle parole del playmaker, uno dei temi della partita.

Spissu ha osservato anche che Trieste disputa una partita a settimana e ha previsto un confronto impegnativo. Napoli, invece, è impegnata anche in Eurocup.

Quattro vittorie di fila per i biancorossi

La squadra di Francesco Taccetti arriva all’appuntamento dopo il successo per 116-100 sulla BC Roma dell’8 novembre, il quarto consecutivo in campionato. In quella partita Lajae Jones ha segnato 35 punti e raccolto 11 rimbalzi.

Dopo sette giornate Trieste ha 8 punti, frutto di quattro vittorie e tre sconfitte. Napoli ne ha 12, con un bilancio di sei successi e una sconfitta.

La gara dell’Alcott Arena sarà trasmessa in streaming su LBATV. Il successivo impegno di campionato di Trieste è previsto in casa contro Reggio Emilia sabato 21 novembre alle 20, come indica il calendario della Pallacanestro Reggiana.

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