A Trieste Roberti con i volontari del Banco Alimentare

TRIESTE – L’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha riferito di aver condiviso a Trieste un momento con i volontari del Banco Alimentare: “Oggi a Trieste ho voluto condividere un momento speciale con i volontari del Banco Alimentare, una realtà impegnata nella raccolta delle spese donate dai cittadini nei supermercati della città, della Regione e di tutt’Italia e nella loro distribuzione alle persone e alle famiglie in difficoltà”.

“Accanto a loro, Cravatte Rosse, Bersaglieri, Protezione Civile ed Esercito, a testimonianza di una solidarietà che coinvolge e mette in rete tante realtà diverse. È questa la forza del nostro tessuto sociale: fare squadra, mettersi a disposizione e non lasciare indietro nessuno. A tutti i volontari e a tutte le persone che doneranno una spesa – ha concluso l’assessore – va il mio grazie più sincero”.

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