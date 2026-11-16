Idrogeno e nuove tecnologie, a Pasian di Prato una giornata per scoprire le opportunità

L’idrogeno come opportunità per la transizione energetica e lo sviluppo delle imprese sarà al centro dell’Hydrogen Experience Day, in programma mercoledì 25 novembre 2026 a Pasian di Prato, in provincia di Udine. L’appuntamento, ospitato nella sede di EnAIP FVG di via Leonardo da Vinci, riunirà rappresentanti delle istituzioni, ricercatori, esperti e aziende per approfondire le prospettive di questa tecnologia, con incontri, consulenze e dimostrazioni pratiche nei laboratori.

L’iniziativa è promossa nell’ambito della GreenFor Sustainability Academy, nata dalla collaborazione tra EnAIP FVG e Gesteco, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra formazione, ricerca e mondo produttivo.

Idrogeno, le opportunità per le imprese del Friuli-Venezia Giulia

La giornata prenderà il via alle 9, con un convegno scientifico e istituzionale introdotto e moderato da Rodolfo Taccani, docente dell’Università di Trieste e referente scientifico della North Adriatic Hydrogen Valley, il progetto transfrontaliero dedicato allo sviluppo della filiera dell’idrogeno nell’area dell’Alto Adriatico.

Al centro del confronto ci saranno le potenzialità industriali dell’idrogeno, le prospettive della filiera regionale e nazionale e le competenze professionali necessarie per accompagnare la trasformazione del sistema energetico.

Dopo i saluti della direttrice generale di EnAIP FVG, Paola Stuparich, interverrà Adriano Luci, presidente del Gruppo Luci e partner della GreenFor Academy, per approfondire le opportunità offerte dall’idrogeno nelle strategie aziendali.

L’assessore regionale Alessia Rosolen affronterà il tema delle competenze e del capitale umano, mentre Ketty Segatti illustrerà il ruolo dell’idrogeno nelle strategie di sviluppo del Friuli-Venezia Giulia.

Dalla siderurgia alle nuove tecnologie: il confronto con gli esperti

Il programma coinvolgerà anche importanti realtà del mondo industriale e scientifico. Cristina Maggi, direttrice di H2IT Italia, offrirà una panoramica sulle prospettive nazionali del settore, mentre Alberto Soraci e Marinella Favot, di Area Science Park, presenteranno un’analisi della filiera regionale dell’idrogeno, considerando sia le attività esistenti sia le potenzialità future.

Simonetta Greco, cluster manager di M.A.R.E. TC FVG, approfondirà le possibilità di collaborazione tra imprese e sistema produttivo.

Particolare attenzione sarà riservata alle applicazioni industriali. Rolando Paolone, Co-Group CEO e CTO di Danieli, parlerà delle prospettive di utilizzo dell’idrogeno nella siderurgia, uno dei comparti nei quali la ricerca di alternative ai combustibili fossili rappresenta una sfida tecnologica significativa.

Interverranno inoltre Piero Torelli del CNR-IOM di Trieste, sul contributo delle infrastrutture di ricerca, Maurizio Bombara di Healthy Business Advisory, sul passaggio dal biometano agricolo all’idrogeno avanzato, e Daniele Verardo di CTS H2, sull’integrazione dell’idrogeno nei sistemi energetici.

Laboratori aperti e consulenze gratuite senza prenotazione

Uno degli aspetti caratterizzanti dell’Hydrogen Experience Day sarà la possibilità di passare dalla discussione teorica all’esperienza diretta.

Nel pomeriggio, dalle 13 alle 16.30, sarà operativo il Corner Consulenza “Dall’idea al progetto”, uno spazio nel quale aziende e professionisti potranno confrontarsi con esperti su idrogeno, sostenibilità ESG, certificati di origine e crediti di carbonio. L’accesso al corner sarà libero, senza prenotazione.

Sono previste anche visite guidate ai laboratori di EnAIP FVG, organizzate in collaborazione con CTS H2. I partecipanti potranno assistere a una dimostrazione del banco test idrogeno, osservando tecnologie per la produzione, lo stoccaggio e l’utilizzo di questa risorsa, oltre ai relativi sistemi digitali di monitoraggio e controllo.

Formazione e innovazione al servizio del territorio

Per EnAIP FVG, l’iniziativa rappresenta un’occasione per rafforzare il collegamento tra il sistema formativo e le esigenze delle aziende.

«La transizione energetica rappresenta una sfida che richiede non soltanto innovazione tecnologica, ma anche nuove competenze e una collaborazione sempre più stretta tra formazione, ricerca e mondo produttivo», sottolinea la direttrice generale Paola Stuparich.

L’obiettivo è contribuire alla preparazione di nuove figure professionali e favorire lo sviluppo di progetti concreti, mettendo a disposizione del territorio competenze, strumenti e tecnologie.

Hydrogen Experience Day: orari, sede e iscrizioni

L’evento si svolgerà mercoledì 25 novembre 2026, nella sede EnAIP FVG di via Leonardo da Vinci a Pasian di Prato (Udine).

La registrazione dei partecipanti inizierà alle 8.40, mentre i lavori prenderanno il via alle 9. L’incontro è rivolto soprattutto ad aziende, professionisti e rappresentanti della pubblica amministrazione interessati alle applicazioni dell’idrogeno e alla transizione energetica.

Per partecipare è disponibile il modulo di iscrizione online. Ulteriori informazioni e il programma completo possono essere consultati attraverso i canali di EnAIP FVG e GreenFor Sustainability Academy.

Hai trovato un errore? Segnalalo alla redazione Aiutaci a migliorare questo articolo. Le segnalazioni saranno esaminate dalla redazione. Tipo di segnalazione Informazione inesatta Errore ortografico Informazione da aggiornare Link o immagine errata Altro suggerimento Descrivi il problema Il tuo indirizzo email (obbligatorio) Dichiaro di aver letto l' informativa privacy relativa alla gestione della segnalazione. Lascia vuoto Invia segnalazione

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook