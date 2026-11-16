Fiume Veneto, 436.422 euro in più per riqualificare la viabilità

FIUME VENETO – La Giunta regionale ha autorizzato un’integrazione finanziaria di oltre 436mila euro a favore del Comune di Fiume Veneto, in qualità di delegato amministrativo, per la riqualificazione della viabilità comunale ed ex provinciale, interessata dal traffico di attraversamento dei mezzi pesanti diretti all’autostrada A28. Il provvedimento è a cura dell’assessore alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante.

L’intervento, già finanziato con precedenti assegnazioni regionali, si articola in due lotti: uno su via Carducci e un altro con ulteriori interventi di riqualificazione della viabilità locale. Durante l’attuazione sono emerse criticità legate all’incremento dei costi, agli adeguamenti tecnici e alla necessità di conformare la progettazione alle prescrizioni del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (Pgra).

Il Comune ha quindi richiesto un’ulteriore copertura finanziaria per aggiornare i quadri economici al prezziario regionale 2026, per un importo complessivo di 436.422,49 euro: 194.643,86 euro per il primo lotto e 241.778,63 euro per il secondo. Le risorse erano già stanziate sul capitolo 3221 del bilancio regionale e vengono ora messe a disposizione.

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