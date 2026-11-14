Oro di Ramandolo a Nimis il 14 novembre: biglietti esauriti

La decima edizione di Oro di Ramandolo è in programma sabato 14 novembre 2026 sulle colline di Nimis, con degustazioni itineranti tra cantine, ristoratori e produttori. I posti sono esauriti: lo comunica l’Associazione Produttori del Ramandolo DOCG. Il programma è quindi rivolto a chi ha già acquistato il biglietto.

Al centro del percorso ci sono il Ramandolo DOCG, il Refosco e altri vini locali, accompagnati da assaggi della cucina di stagione. Gli spostamenti tra le tappe sono previsti a bordo di pulmini.

Partenza, degustazioni e tappe

Il punto di partenza è la cantina I Comelli, in via Valle a Nimis, dove l’accoglienza è prevista dalle 10. Il programma dell’associazione indica parcheggi nelle vicinanze e un’altra area dietro il ristorante Paradiso, a circa un chilometro in direzione Torlano, collegata con navette.

Le degustazioni iniziano, secondo il programma, alle 10.30. Ai partecipanti sono destinati braccialetto, bicchiere e menu-programma. L’aperitivo comprende vini bianchi fermi e spumanti del territorio, prodotti agroalimentari e i primi due assaggi dei ristoratori; il giro prosegue poi nelle altre sedi.

La mappa della manifestazione comprende, tra le altre tappe, Dario Coos, Vigneti Micossi, l’Osteria di Ramandolo, La Roncaia e la Distilleria Ceschia. Sono annunciati piatti di tradizione e prodotti come formaggi, salumi, miele, pane e dolci, oltre a musica dal vivo nelle tappe.

Accoglienza e orari del rientro

La chiusura dell’accoglienza è indicata alle 12.30 e potrebbe essere anticipata in base all’affluenza e al meteo; l’organizzazione precisa che sarà comunque garantito l’ingresso a chi possiede già il biglietto. Lo stesso programma consiglia però di arrivare entro le 13, senza chiarire il rapporto tra questo termine e la chiusura dell’accoglienza. Per informazioni l’associazione indica il numero 389 5260255.

Alle 14.30 sono previsti, nella sede base, il buffet dei dolci e l’apertura del banco d’assaggio del Ramandolo DOCG. Alle 17 terminano le degustazioni nelle altre tappe: da quel momento i pulmini assicurano il rientro alla partenza, ma non gli spostamenti intermedi. La chiusura della manifestazione è fissata alle 18.30.

Il programma indicava una tariffa agevolata di 65 euro fino al 30 ottobre e, successivamente, un prezzo di 75 euro, salvo esaurimento anticipato dei posti.

Il Ramandolo e le sue colline

Il vino prende il nome dalla frazione di Ramandolo, nel comune di Nimis. Il disciplinare della DOCG prevede l’uso esclusivo di uve Verduzzo friulano, chiamato localmente Verduzzo giallo, e delimita la zona di produzione tra Nimis e Tarcento. Descrive il Ramandolo come un vino dal colore giallo dorato e dal sapore dolce, più o meno tannico.

Per chi partecipa, il programma si chiude con il rientro in pulmino alla base e la conclusione della manifestazione alle 18.30.

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