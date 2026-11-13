Udine, firmata l’ordinanza sulle zone rosse: sei aree dal 15 novembre

A Udine il prefetto Domenico Lione ha firmato un’ordinanza che introduce un divieto di stazionamento mirato in sei aree della città, dal 15 novembre 2026 al 15 febbraio 2027. Lo riferisce Friuli Oggi, che descrive il provvedimento firmato il 13 novembre.

Le zone interessate comprendono Borgo Stazione, parte del centro storico, Parco Moretti e tre aree commerciali. Non si tratta di un divieto generale per chi le frequenta: secondo la ricostruzione, riguarda persone che tengono determinati comportamenti e sono già state segnalate all’autorità giudiziaria per specifici reati.

Le sei aree interessate

La ricostruzione di Friuli Oggi indica i seguenti luoghi e riferimenti stradali:

Borgo Stazione e aree vicine: l’ex Macello comunale, l’ex Safau e il Parco Martiri delle Foibe. Tra strade e piazze sono indicati piazza Unità d’Italia, via de Rubeis, viale delle Ferriere, piazzale Cella, via Volturno, via San Rocco, via della Roggia, via Lumignacco, via Gervasutta, via Marsala, via della Madonnetta, via Picco, viale Palmanova, via Pietro di Brazzà, via Pradamano, via Buttrio, via Giulia, viale Trieste e viale XXIII Marzo. Sono indicati anche via Manzini, via Larga, viale Ungheria, piazzale D’Annunzio, viale Leopardi, piazza della Repubblica e via Ciconi.

l’ex Macello comunale, l’ex Safau e il Parco Martiri delle Foibe. Tra strade e piazze sono indicati piazza Unità d’Italia, via de Rubeis, viale delle Ferriere, piazzale Cella, via Volturno, via San Rocco, via della Roggia, via Lumignacco, via Gervasutta, via Marsala, via della Madonnetta, via Picco, viale Palmanova, via Pietro di Brazzà, via Pradamano, via Buttrio, via Giulia, viale Trieste e viale XXIII Marzo. Sono indicati anche via Manzini, via Larga, viale Ungheria, piazzale D’Annunzio, viale Leopardi, piazza della Repubblica e via Ciconi. Centro storico: via Zanon, via Poscolle Alta, i Giardini del Torso nell’area tra via del Gelso, via Brenari, via del Sale e piazza Garibaldi, via Canciani, piazza XX Settembre, via Ginnasio Vecchio, via Beato Odorico da Pordenone, piazza Venerio, via dei Calzolai, piazza Duomo, via Vittorio Veneto, via Manin, via Verdi e piazza I Maggio. Sono indicate anche via Largo delle Grazie, via Liruti, via Giovanni da Udine, via Gemona, via Bartolini, via Sarpi e via Erasmo da Valvasone.

via Zanon, via Poscolle Alta, i Giardini del Torso nell’area tra via del Gelso, via Brenari, via del Sale e piazza Garibaldi, via Canciani, piazza XX Settembre, via Ginnasio Vecchio, via Beato Odorico da Pordenone, piazza Venerio, via dei Calzolai, piazza Duomo, via Vittorio Veneto, via Manin, via Verdi e piazza I Maggio. Sono indicate anche via Largo delle Grazie, via Liruti, via Giovanni da Udine, via Gemona, via Bartolini, via Sarpi e via Erasmo da Valvasone. Parco Moretti: tutte le superfici dell’area verde compresa tra via Moretti, via Mentana e via Podgora.

tutte le superfici dell’area verde compresa tra via Moretti, via Mentana e via Podgora. Terminal Nord: il centro commerciale e la viabilità interna, nell’area delimitata da via Tavagnacco, via Cjavecjs, via Tricesimo, via Fusine, via San Cromazio di Aquileia, via Giovanni Paolo II, piazzale Donatori di Sangue e via Puintat.

il centro commerciale e la viabilità interna, nell’area delimitata da via Tavagnacco, via Cjavecjs, via Tricesimo, via Fusine, via San Cromazio di Aquileia, via Giovanni Paolo II, piazzale Donatori di Sangue e via Puintat. Area commerciale di viale Palmanova: le superfici e la viabilità interna fra viale Palmanova, via Canale Ledra, via Nodari e via del Partidor.

le superfici e la viabilità interna fra viale Palmanova, via Canale Ledra, via Nodari e via del Partidor. Centro Studi e Terminal Studenti: le superfici e la viabilità interna del parco commerciale nell’area fra via Giovanni Martini, via Luzzatto, via Quarto, via della Faula, piazzale Rita Levi Montalcini, via Monsignore Nogara e via Virgili.

Per individuare con precisione i confini e la loro applicazione ai singoli punti, il riferimento resta l’ordinanza con le mappe allegate.

Chi può essere allontanato

Secondo i dettagli riferiti da Friuli Oggi, il divieto riguarda chi, nelle aree individuate, tiene comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, tali da creare un concreto pericolo per la sicurezza pubblica e ostacolare la libera fruizione degli spazi, e risulta già segnalato all’autorità giudiziaria negli ultimi cinque anni per determinati reati.

Tra le fattispecie indicate figurano delitti non colposi contro la persona o il patrimonio, reati in materia di stupefacenti e violazioni relative al porto di armi e oggetti atti a offendere. Quando ricorrono le condizioni previste, le forze dell’ordine possono disporre l’allontanamento. Una segnalazione all’autorità giudiziaria non equivale, da sola, a una condanna.

Il precedente e le misure per gli edifici dismessi

Il ritorno delle zone rosse era stato annunciato dal prefetto dopo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica del 5 novembre. Una precedente ordinanza prefettizia aveva riguardato il periodo dal 4 aprile al 28 giugno 2026.

Nella riunione erano state affrontate anche le criticità dell’ex Macello, dell’ex Frigo e dell’ex Safau. L’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti ha spiegato che la Regione ha messo a disposizione risorse per un progetto comunale di videosorveglianza e per servizi di guardie giurate a tutela del patrimonio comunale. Secondo il comunicato della Regione, il Comune potrà predisporre il progetto e attivare i servizi: interventi distinti dalla delimitazione delle zone rosse.

La misura sulle sei aree è prevista fino al 15 febbraio 2027; per videosorveglianza e vigilanza restano da seguire i rispettivi passaggi di progettazione e attivazione.

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