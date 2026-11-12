Udine, quattro nuove isole ecologiche nei quartieri: ecco dove sorgeranno

UDINE – Vecchi cellulari, piccoli elettrodomestici, olio da cucina usato, pile e medicinali scaduti potranno essere smaltiti più facilmente, senza dover raggiungere necessariamente un centro di raccolta. Il Comune di Udine ha annunciato la realizzazione di quattro nuove isole ecologiche di prossimità, distribuite in altrettante zone della città. Il progetto, presentato il 10 novembre, prevede un investimento iniziale di 200mila euro e rappresenta la prima fase di un piano più ampio che porterà a 11 punti di conferimento. Le nuove strutture non sono ancora operative: la conclusione dei lavori è programmata per maggio 2028.

Dove saranno realizzate le quattro isole ecologiche

Le prime postazioni sorgeranno in aree individuate dall’amministrazione per facilitare il conferimento dei rifiuti da parte dei residenti. Le quattro località interessate sono:

Parco Martiri delle Foibe , dove è prevista anche l’installazione di una casetta dell’acqua.

, dove è prevista anche l’installazione di una casetta dell’acqua. Incrocio tra via Sacile e via San Daniele , nell’area verde circostante.

, nell’area verde circostante. Via Joppi , nei pressi della biblioteca di quartiere.

, nei pressi della biblioteca di quartiere. Via Riccardo di Giusto, nel quartiere Aurora, presso il parcheggio della parrocchia del Buon Gesù Pastore.

Si tratta dei primi interventi di una rete destinata, secondo il programma comunale, a raggiungere 11 postazioni complessive, distribuite nei quartieri cittadini.

Dai cellulari all’olio da cucina: cosa si potrà conferire

Le nuove isole ecologiche saranno dedicate a quattro categorie di rifiuti che richiedono una raccolta separata.

Una parte dei contenitori sarà riservata ai RAEE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccole dimensioni. Sarà quindi possibile consegnare oggetti come telefoni cellulari, caricabatterie, asciugacapelli, frullatori e piccoli elettrodomestici non più funzionanti, che non devono essere gettati nel secco residuo.

Altri contenitori raccoglieranno gli oli alimentari esausti, come quelli utilizzati per friggere o conservare gli alimenti. Il conferimento dovrà avvenire attraverso bottiglie di plastica ben chiuse, evitando così di disperdere l’olio negli scarichi domestici, dove può provocare danni alle tubature e agli impianti di depurazione.

Le postazioni comprenderanno inoltre spazi per pile usate e medicinali scaduti, materiali per i quali esistono già alcuni punti di raccolta in città. L’obiettivo è riunire questi servizi in strutture facilmente riconoscibili e più vicine alle abitazioni.

Contenitori protetti e gestione affidata a Net

Le nuove isole saranno dotate di contenitori protetti contro manomissioni e prelievi non autorizzati, con soluzioni progettate per integrarsi nell’ambiente urbano.

Il Comune di Udine si occuperà della progettazione e della realizzazione delle strutture, mentre a Net saranno affidati la gestione operativa, lo svuotamento, la pulizia e la sanificazione periodica.

L’attivazione del servizio sarà accompagnata da una campagna informativa per spiegare ai residenti come utilizzare correttamente i nuovi contenitori.

L’assessora comunale all’Ambiente Eleonora Meloni ha sottolineato come il progetto prosegua il percorso di modernizzazione della raccolta differenziata, già avviato con l’introduzione dei cassonetti smart. L’intento è rendere più semplice il recupero di materiali che, se smaltiti in modo scorretto, possono provocare danni ambientali.

Quando saranno disponibili e dove portare i rifiuti nel frattempo

Per le prime quattro isole ecologiche sono stati previsti 200mila euro, mentre il calendario indicato dall’amministrazione fissa a maggio 2028 il completamento dei lavori. Non è stata ancora comunicata una data precisa per l’effettiva apertura al pubblico.

Nel frattempo, i cittadini possono continuare a utilizzare i centri comunali di raccolta di via Stiria e via Rizzolo, attrezzati per ricevere diverse tipologie di rifiuti, tra cui piccoli apparecchi elettronici, oli alimentari, pile e medicinali. Per questi ultimi due materiali restano inoltre disponibili gli specifici punti di conferimento già presenti sul territorio.

Informazioni su modalità di accesso, orari e materiali accettati sono consultabili sul sito ufficiale di Net.

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