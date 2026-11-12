Udine, contributi fino 1.800 € per antifurti e porte blindate: ecco chi può accedere ai fondi

UDINE – Un contributo fino a 1.800 euro per installare sistemi antifurto, telecamere, porte blindate e altri dispositivi di sicurezza nelle abitazioni, nei condomini e nelle attività economiche. Il Comune di Udine ha pubblicato l’11 novembre il Bando Sicurezza 2026, finanziato con oltre 512mila euro di risorse regionali. L’agevolazione copre il 60% delle spese ammissibili sostenute durante il 2026. Per richiederla c’è tempo fino al 1° febbraio 2027, ma è necessario rispettare alcuni requisiti.

Bonus antifurto 2026: quanto si può ottenere

Il contributo è destinato a rimborsare una parte dei costi sostenuti per migliorare la protezione degli immobili contro furti, intrusioni e rapine.

Il finanziamento copre il 60% della spesa, con un investimento minimo ammissibile di 1.500 euro e un tetto massimo di 3.000 euro. Il rimborso può quindi variare da 900 a 1.800 euro.

Per esempio, chi spende 2.000 euro per un impianto di allarme può ottenere 1.200 euro, mentre per un intervento da 3.000 euro il contributo massimo raggiunge 1.800 euro.

Per abitazioni private e condomini gli importi comprendono l’IVA, mentre per le attività economiche il calcolo viene effettuato sull’imponibile, IVA esclusa.

Le risorse complessive ammontano a 512.854,10 euro, ripartite tra abitazioni private (307.712,46 euro), parti comuni condominiali (102.570,82 euro) e attività professionali, commerciali e produttive (102.570,82 euro).

Chi può richiedere il contributo

Il bando prevede tre categorie di beneficiari. Per le abitazioni private, possono fare domanda proprietari, comproprietari e usufruttuari che abbiano la residenza anagrafica nell’immobile interessato, siano residenti nel Comune di Udine e risultino residenti in Friuli-Venezia Giulia da almeno cinque anni consecutivi.

Sono ammessi anche interventi nelle parti comuni dei condomini situati a Udine. In questo caso la richiesta può essere presentata dall’amministratore oppure, nei casi previsti, da un proprietario delegato o da un condòmino, con gli assensi necessari.

La terza categoria riguarda gli immobili destinati ad attività professionali, produttive, commerciali e industriali, per i quali deve presentare domanda il legale rappresentante dell’attività.

Quali interventi sono finanziati

Il contributo non riguarda soltanto gli impianti di allarme. Tra le spese ammesse rientrano sistemi antifurto, antintrusione, antirapina e videosorveglianza, videocitofoni, rilevatori di apertura ed effrazione, centraline e dispositivi di protezione.

Sono finanziabili anche l’acquisto e la posa di porte e persiane blindate, serrature antieffrazione, inferriate, grate, vetri antisfondamento e tapparelle metalliche con sistemi di bloccaggio.

I dispositivi devono essere nuovi e conformi alle normative vigenti. Sono invece esclusi, tra gli altri, casseforti, cancelli, recinzioni e contratti con istituti di vigilanza.

Il bonus non è cumulabile con altri contributi concessi per le stesse spese e finalità.

Come presentare domanda e quali documenti servono

Per ottenere il rimborso, gli interventi devono essere eseguiti e pagati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026. Non è quindi sufficiente avere un preventivo: occorre documentare una spesa effettivamente sostenuta.

La richiesta deve essere trasmessa esclusivamente online, attraverso il servizio dedicato sul sito del Comune di Udine, accedendo con SPID o Carta d’identità elettronica (CIE).

Tra i documenti richiesti figurano la fattura o altro documento fiscale equivalente, la prova dell’avvenuto pagamento e il modulo con la marca da bollo da 16 euro, correttamente annullata. Una semplice disposizione bancaria non ancora eseguita non costituisce prova sufficiente del pagamento.

Alla data del 12 novembre, la pagina comunale segnala che il servizio online non è momentaneamente disponibile: gli interessati dovranno verificarne l’attivazione.

Scadenza del 1° febbraio 2027 e graduatorie

Il termine per presentare domanda è fissato a lunedì 1° febbraio 2027.

I contributi non vengono assegnati automaticamente. Per le abitazioni private, la graduatoria terrà conto innanzitutto dell’anzianità di residenza nel Comune di Udine e, a parità di condizioni, dell’ordine di presentazione delle domande. Per condomini e attività economiche farà fede invece l’ordine cronologico delle richieste.

Il Comune prevede di approvare le graduatorie entro il 10 marzo 2027 e di erogare i contributi ai beneficiari entro il 31 marzo, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Il testo completo del bando, le istruzioni e la modulistica sono consultabili sul sito ufficiale del Comune di Udine. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo pllogistica@comune.udine.it.

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