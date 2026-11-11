Fake News Festival, oltre 70 ospiti a Udine dal 12 al 15 novembre: tutti gli appuntamenti

UDINE – Quattro giorni per imparare a riconoscere le notizie false, smascherare i luoghi comuni e comprendere meglio i meccanismi della comunicazione. Dal 12 al 15 novembre 2026 torna a Udine il Fake News Festival, giunto alla quinta edizione, con oltre 70 ospiti, 20 appuntamenti e dieci sedi distribuite nel centro cittadino.

Tra i protagonisti figurano la criminologa Roberta Bruzzone, il giornalista Stefano Nazzi, la scrittrice e attivista Giorgia Soleri, il conduttore radiofonico Diego Passoni e il divulgatore friulano Raffaele Scarabelli. Gli eventi sono gratuiti, anche se per alcuni è necessaria la prenotazione.

Giovedì 12 novembre: il processo ai social e la serata con Roberta Bruzzone

La manifestazione si apre alle 9 a Palazzo Antonini-Stringher, sede della Fondazione Friuli, con gli Stati generali dei giornalini scolastici del Friuli-Venezia Giulia, un appuntamento riservato alle scuole.

Alle 16, nella stessa sede, spazio a “Processo ai social: chi protegge i nostri figli?”. Un dibattito costruito come un processo, con accusa, difesa e testimoni, nel quale sarà il pubblico a esprimere il verdetto sulle responsabilità legate all’utilizzo dei social da parte dei minori.

Alle 18, alla Torre di Santa Maria, l’incontro “Le donne contano” affronterà il tema dell’indipendenza economica femminile.

Il momento più atteso è alle 20.30 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, dove Roberta Bruzzone sarà protagonista di “L’alibi delle parole”, un dialogo sulla manipolazione, sulle relazioni tossiche e sul peso del linguaggio nella vita quotidiana e nella cronaca.

Venerdì 13 novembre: guerra ibrida, turismo e Giorgia Soleri

La seconda giornata propone tre incontri.

Alle 11 all’Hotel Astoria si parlerà di disinformazione e guerra ibrida, con particolare attenzione agli strumenti necessari per difendersi dalla manipolazione delle informazioni.

Alle 16 alla Libreria Coop, il dibattito sarà dedicato all’overtourism, per riflettere sui limiti della crescita turistica e sulle conseguenze per città e comunità locali.

Alle 18 alla Torre di Santa Maria sarà la volta di Giorgia Soleri, protagonista di un incontro della serie “A tu per tu”, nel quale il dialogo con il pubblico avrà un ruolo centrale.

Sabato 14 novembre: podcast, lavoro, intelligenza artificiale e Stefano Nazzi

Sabato il programma comincia alle 10 a Casa Cavazzini, con un approfondimento sul rapporto tra podcast, informazione e racconto dei fatti.

Alle 14 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine si discuterà dei falsi miti sul posto fisso e sul lavoro nella pubblica amministrazione, mentre alle 16 alla Torre di Santa Maria l’attenzione si sposterà sulle pensioni e sulle informazioni necessarie per orientarsi nel sistema previdenziale.

Alle 18 a Palazzo Antonini Belgrado è previsto un laboratorio con Giacinto Fiore, dedicato all’utilizzo pratico dell’intelligenza artificiale nella vita quotidiana.

La giornata si concluderà alle 20.30 alla Cavallerizza, con Stefano Nazzi, giornalista e autore del podcast Indagini. L’incontro, condotto da Valentina Gasparet, partirà dal libro Profeti del buio per approfondire il suo metodo di lavoro e il racconto della cronaca nera.

Domenica 15 novembre: una passeggiata tra le leggende di Udine

L’ultima giornata inizierà alle 9 in piazza Venerio, con ritrovo al Bar Adoro Caffè per “Una camminata tra le fake news di Udine”. La scrittrice Elena Commessatti accompagnerà i partecipanti alla scoperta di storie, leggende e curiosità cittadine, distinguendo realtà e racconti popolari.

Alle 11 alla Cavallerizza, il nutrizionista Raffaele Scarabelli affronterà le false credenze sull’alimentazione, dalle diete miracolose ai cibi considerati ingiustamente dannosi.

La chiusura è prevista alle 15 a Casa Cavazzini, con l’incontro “Dimmi come credi: raccontare la fede al tempo dei social”. Tra i partecipanti anche Diego Passoni, voce di Radio Deejay.

Come partecipare, ingresso gratuito e prenotazioni

Tutti gli appuntamenti del Fake News Festival 2026 sono gratuiti, ma le modalità di accesso cambiano a seconda dell’evento.

Per la serata con Roberta Bruzzone è previsto un biglietto gratuito, prenotabile attraverso Vivaticket oppure presso la biglietteria del Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

L’incontro con Stefano Nazzi e la passeggiata tra le fake news di Udine richiedono invece una prenotazione gratuita tramite Eventbrite.

Per gli altri appuntamenti aperti al pubblico, salvo indicazioni specifiche, l’ingresso è libero senza prenotazione, fino a esaurimento dei posti disponibili.

Il programma completo del Fake News Festival 2026, con orari, sedi e modalità di partecipazione è consultabile sul sito ufficiale della manifestazione.

Un festival per allenare il pensiero critico

Organizzato dall’associazione Prisma APS, presieduta da Gabriele Franco, il festival è sostenuto, tra gli altri, dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, dalla Fondazione Friuli e dal Comune di Udine.

La manifestazione affronta il fenomeno delle fake news attraverso situazioni molto diverse, dalla cronaca alla salute, dal lavoro all’economia. L’obiettivo è offrire al pubblico strumenti per riconoscere le informazioni inattendibili, verificare le fonti e sviluppare uno sguardo più consapevole su ciò che viene raccontato ogni giorno, soprattutto online.

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