Demanio idrico, approvata la scheda per il trasferimento di funzioni alle Province

La quarta riunione della Cabina di regia per il trasferimento di funzioni alle Province ha approvato il 13 novembre 2026 la scheda sul demanio idrico, nell’ambito del riordino amministrativo previsto dalla legge 7/2026 sull’istituzione e l’ordinamento delle Province. La riunione si è svolta nel Palazzo della Regione a Trieste.

«Prosegue il percorso di riordino delle funzioni amministrative previsto dalla legge 7/2026 sull’istituzione e ordinamento delle Province. Oggi è stato compiuto un ulteriore passo in avanti con l’approvazione della scheda relativa al demanio idrico». Lo ha affermato l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, a margine dell’incontro.

All’incontro hanno partecipato i rappresentanti dei quattro Enti di decentramento regionale, l’assessore regionale al Patrimonio e demanio Sebastiano Callari, il direttore generale, i rappresentanti delle direzioni centrali competenti e dell’Anci. La scheda è stata approvata attraverso un lavoro di coordinamento tra le strutture regionali e gli Edr, finalizzato a definire competenze, modalità operative e strumenti normativi necessari ad accompagnare il processo.

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