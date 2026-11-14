A Codroipo gli Stati generali della cultura: 13 avvisi per il 2027

CODROIPO – Gli Stati Generali della Cultura di Frontiera si sono svolti la mattina del 14 novembre 2026 a Villa Manin, a Passariano di Codroipo, in vista della programmazione culturale regionale del 2027. L’appuntamento, promosso dalla Regione, ha riunito istituzioni, amministratori, associazioni, fondazioni, operatori e professionisti del settore. È intervenuto il vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia con delega alla Cultura, Mario Anzil, che ha affermato: “Vogliamo contribuire a creare luoghi dove sia più bello vivere e consideriamo la cultura uno strumento straordinario per raggiungere questo obiettivo. Per il Friuli Venezia Giulia, terra di confine e regione policentrica, questo significa costruire una nuova cultura di frontiera, polifonica e pluralista, nella quale ciascuno possa riconoscersi con la propria sensibilità, ma tutti siano capaci di lavorare insieme verso una visione condivisa”.

Nel suo intervento, intitolato “Una visione per il futuro”, Anzil ha indicato la necessità di rafforzare i rapporti tra le diverse realtà culturali regionali, mettendo in rete competenze, esperienze e progettualità. Ha detto: “Nella nostra regione ci sono tanti operatori culturali di eccellenza. La sfida è fare in modo che tutti possano riconoscersi in un blocco coeso, capace di procedere nella stessa direzione, pur mantenendo ciascuno la propria identità e libertà espressiva. La cultura di frontiera non è un modello che impone un linguaggio unico, ma una visione comune che valorizza le differenze e le trasforma in opportunità”.

Il vicegovernatore ha richiamato il significato del confine, da intendere non come un muro o un limite, ma come uno spazio d’incontro e di nuove possibilità di relazione. In una regione caratterizzata da pluralità linguistiche, culturali e territoriali, ha aggiunto, questa prospettiva è anche un elemento distintivo delle politiche regionali. “Essere una terra di confine significa saper guardare con amicizia a ciò che si trova al di là, per farlo dobbiamo innanzitutto conoscere e valorizzare la nostra identità e la nostra storia. La cultura di frontiera può diventare un nuovo genere letterario, una corrente artistica, un modo originale di interpretare il nostro territorio e di dialogare con le altre realtà europee”.

Anzil ha poi descritto la cultura come un’infrastruttura fondamentale per la coesione delle comunità, in una regione composta da oltre 200 Comuni, molti dei quali di piccole dimensioni. “Accanto alle infrastrutture materiali, la cultura è un elemento essenziale per rendere attrattivi i nostri territori. Un piccolo museo di montagna, anche se non registra grandi numeri di visitatori, può rappresentare un punto di riferimento per una comunità, riunire volontari, custodire la memoria e alimentare relazioni. È questo anche il significato del welfare culturale: riconoscere che la cultura contribuisce al benessere delle persone e alla qualità della vita”.

Guardando alle prospettive future, Anzil ha richiamato i risultati del sistema culturale regionale e il percorso che ha accompagnato Gorizia e Nova Gorica nell’esperienza transfrontaliera di Capitale europea della Cultura, oltre all’imminente appuntamento di Pordenone Capitale italiana della Cultura 2027. Secondo Anzil, le due esperienze sono un’opportunità per consolidare una strategia regionale e dare ulteriore impulso alla progettualità degli operatori.

Tra i temi da sviluppare nei prossimi anni, il rapporto tra cultura, lavoro e impresa, con particolare attenzione alle imprese culturali e creative. Anzil ha dichiarato: “La cultura deve essere anche un settore nel quale le persone possano lavorare e costruire il proprio futuro. Dobbiamo rafforzare il dialogo con il mondo produttivo e industriale, valorizzando le imprese culturali e creative e le loro potenzialità”.

Programmazione culturale 2027: 13 avvisi e tutoraggio

Gli Stati Generali hanno approfondito anche gli strumenti regionali a sostegno del settore. Anna Del Bianco, direttrice centrale della Direzione Cultura e Sport, ha illustrato lo stato del progetto regionale sul welfare culturale. L’iniziativa punta a sviluppare la collaborazione tra cultura, salute, sociale ed educazione, promuovere la formazione degli operatori e valutare l’impatto delle attività culturali sul benessere delle persone.

Il direttore del Servizio Attività culturali, Fabrizio Spadotto, ha presentato le linee della programmazione 2027, che prevede 13 avvisi: sette ordinari, dedicati a eventi e festival, stagioni e rassegne, orchestre, cinema, divulgazione umanistica e scientifica e manifestazioni espositive; due tematici, sulla creatività e sul decennale della scomparsa di Pierluigi Cappello; e quattro rivolti ai progetti culturali di rilevanza locale. Sono stati illustrati anche gli strumenti di accompagnamento e tutoraggio messi a disposizione degli operatori nelle diverse fasi di partecipazione ai bandi.

Villa Manin, Eureka e oltre 20 milioni per il patrimonio

Il ruolo di Erpac nelle politiche culturali regionali è stato approfondito dalla direttrice generale Lydia Alessio Vernì. Ha illustrato le funzioni dell’ente nella conservazione e valorizzazione del patrimonio, nella produzione culturale e nella gestione di sedi e luoghi di particolare rilievo, a partire da Villa Manin, individuata come polo strategico per la produzione e la diffusione della cultura regionale.

La direttrice del Servizio Formazione Erpac, Elena Mengotti, ha presentato i risultati dell’edizione 2026 di Eureka, la fiera della cultura e della creatività: 103 espositori, oltre 350 incontri B2B, più di 600 partecipanti ai workshop e 979 visitatori complessivi. La manifestazione si è confermata uno spazio d’incontro e sviluppo di nuove collaborazioni tra imprese e professionisti.

Il responsabile del Servizio Beni culturali, Giuseppe Mileo, ha fatto il punto sui bandi regionali per la tutela e il recupero dei beni di interesse storico e culturale. Nel triennio 2024-2026 sono stati messi a disposizione oltre 20 milioni di euro per interventi su architetture fortificate, giardini storici e mulini, con l’obiettivo di salvaguardare il patrimonio e restituirgli nuove funzioni a beneficio delle comunità.

La mattinata si è chiusa con un confronto aperto agli operatori culturali, chiamati a portare proposte, osservazioni e spunti per definire le future politiche regionali. Tra le testimonianze quella di Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico e della Fondazione Pordenonelegge, che ha partecipato al dibattito portando il punto di vista del mondo imprenditoriale e culturale sulle prospettive del settore. Il percorso, come ha ribadito Anzil, punta a fare della collaborazione la leva per una nuova stagione culturale: “Se tante periferie si mettono insieme possono diventare esse stesse dei centri. La nostra forza sta nella ricchezza delle comunità e nella capacità di fare rete: vogliamo che gli operatori culturali regionali condividano obiettivi e percorsi, per portare il Friuli Venezia Giulia sempre più al centro della cultura europea”.

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