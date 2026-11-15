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Zannier: preservare la capacità produttiva agroalimentare a San Quirino
Alla 76ª Giornata provinciale del Ringraziamento, l’assessore regionale Stefano Zannier ha richiamato le difficoltà legate a tensioni geopolitiche e costi e la necessità di tutelare l’autosufficienza produttiva.
SAN QUIRINO – La tutela della capacità produttiva agroalimentare è stata al centro dell’intervento dell’assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier alla 76ª edizione della Giornata provinciale del Ringraziamento, organizzata dalla Coldiretti di Pordenone.
L’iniziativa si è svolta a San Quirino il 15 novembre 2026. Zannier ha dichiarato: “In questa Giornata del Ringraziamento desidero ricordare come, pur a fronte delle complesse criticità incontrate in questi anni, il nostro comparto abbia sempre dimostrato la capacità di superare le emergenze. Oggi, tuttavia, alle tensioni legate al quadro geopolitico e all’aumento dei costi si aggiunge la difficoltà nel delineare prospettive future chiare”.
Come ha spiegato il rappresentante della Giunta regionale, l’attuale modello economico e sociale ritiene di poter acquisire qualsiasi bene sul mercato globale, sacrificando la propria capacità produttiva autonoma.
“Si tratta – ha aggiunto Zannier – di uno scenario destinato a diventare insostenibile qualora le risorse economiche si riducessero o i Paesi fornitori dovessero riservare le proprie materie prime ai fabbisogni interni”.
Secondo l’assessore, per l’agricoltura, chiamata a garantire la produzione di beni primari, l’impatto rischia di essere particolarmente severo.
“Occorre – ha concluso Zannier – un cambio di visione drastico e profondo, fondato sulla consapevolezza di dover preservare l’autosufficienza produttiva per quota parte delle nostre necessità. Solo attraverso una forte unità di intenti potremo far valere con fermezza le ragioni del nostro territorio”.
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