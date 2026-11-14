Laureati diretti all’estero in calo del 26,3%: a Udine Rosolen punta sui talenti

UDINE – Le partenze dei laureati del Friuli-Venezia Giulia verso l’estero sono diminuite del 26,3 per cento rispetto all’anno precedente; nello stesso periodo, il calo complessivo dei giovani che lasciano la regione è stato del 12 per cento. I dati sono stati richiamati il 14 novembre 2026 al convegno Alig, dedicato alle trasformazioni dell’impresa e alle prospettive del sistema economico, al Teatro Giovanni da Udine. L’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca e università Alessia Rosolen è intervenuta all’incontro, moderato da Marco Sartor, presidente dell’Associazione Laureati in Ingegneria Gestionale (Alig).

Nel suo intervento Rosolen ha collegato la competitività del territorio alla capacità di trattenere i giovani formati in regione: “Il Friuli Venezia Giulia sta raccogliendo i risultati di un lavoro di rete costruito negli anni tra istituzioni, università, sistema della formazione e imprese. La capacità di trattenere i giovani che abbiamo formato è oggi uno degli elementi decisivi per la competitività del territorio”.

L’assessore ha ricordato il sostegno della Regione al percorso di Alig dal 2015, quando la permanenza dei talenti nei territori non aveva ancora la centralità che ha oggi nel dibattito pubblico. “Alig non è soltanto un percorso di recruiting, ma un percorso di trattenimento dei talenti. Ha anticipato una discussione che oggi riguarda da vicino la capacità dei territori di garantire opportunità e prospettive alle nuove generazioni”, ha sottolineato Rosolen.

Recruiting Day, Eures e Gol per accompagnare i giovani al lavoro

Al centro dell’intervento c’è stato il lavoro di rete sviluppato dalla Regione con le università, il sistema degli Its, gli enti di formazione e i Centri per l’impiego. Tra gli strumenti e le iniziative citati figurano i Recruiting Day, la rete Eures per la mobilità internazionale, il progetto Gol e i percorsi di coprogettazione. Le attività, ha spiegato, puntano a rafforzare le competenze dei giovani in uscita dagli studi e a facilitarne l’ingresso nel mondo del lavoro.

La legge Talenti sostiene chi sceglie di restare o trasferirsi in regione

Rosolen ha richiamato la riduzione del 26,3 per cento delle partenze dei laureati verso l’estero rispetto all’anno precedente e il calo complessivo del 12 per cento dei giovani che lasciano il Friuli Venezia Giulia. “La competitività di questo territorio si gioca soprattutto sulla nostra capacità di trattenere i giovani che negli anni abbiamo formato”, ha puntualizzato, richiamando il ruolo della legge Talenti. Attraverso questo strumento la Regione sostiene sia i giovani provenienti da fuori regione che scelgono il Friuli Venezia Giulia, sia quelli già residenti che decidono di rimanervi. Il sostegno riguarda anche chi coglie opportunità professionali in province diverse da quella di origine.

L’assessore ha inoltre precisato che “l’attrattività del territorio non è in contrapposizione con le esperienze internazionali, che rappresentano importanti occasioni di crescita professionale e acquisizione di nuove competenze, da valorizzare anche successivamente in Friuli Venezia Giulia”.

Al convegno sono intervenuti il rettore dell’Università di Udine, Angelo Montanari, il prorettore dell’Università di Trieste, Paolo Edomi, il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e il condirettore del Messaggero Veneto, Paolo Mosanghini. Tra i protagonisti dell’evento anche Alessandro Fantoni, premiato come Ingegnere gestionale dell’anno, Marcello Lunelli di Ferrari Trento e Sebastiano Barisoni, vicedirettore di Radio 24.

L’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca e università Alessia Rosolen, al convegno Alig. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca e università Alessia Rosolen, al convegno Alig. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

L’assessore regionale al Lavoro, formazione, istruzione, ricerca e università Alessia Rosolen, al convegno Alig. — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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