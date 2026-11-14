Fedriga: «Stessi obiettivi nazionali, soluzioni diverse per i territori»

TREVISO – Il presidente del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha partecipato all’evento D’Autore, dedicato a buon governo e sicurezza, sostenendo che per il Paese servono obiettivi comuni ma risposte diverse in base ai territori. Sul fronte della sicurezza, ha richiamato la necessità di affiancare prevenzione e repressione e il sostegno della Regione alle forze dell’ordine, anche con investimenti nei sistemi di controllo del territorio.

L’intervento si è svolto il 14 novembre 2026 all’Auditorium Santa Caterina, nell’ambito di D’Autore. Fedriga è stato intervistato dalla giornalista di Sky TG24 Gaia Mombelli e ha partecipato poi al panel “Il ruolo dei territori tra sicurezza e nuova geografia politica” con il sottosegretario al Ministero della Giustizia Andrea Ostellari. «Dobbiamo dare gli stessi obiettivi a tutto il Paese, ma questi devono essere raggiunti con soluzioni diverse, perché diversi sono i territori, le loro esigenze e le loro caratteristiche economiche e sociali».

Fedriga: l’autonomia assegna le competenze a chi può rispondere meglio

«L’autonomia non è un concetto ideologico, ma il contrario: significa capire, rispetto a una determinata esigenza, chi è nelle condizioni di dare la risposta migliore. Se lo Stato può farlo meglio, è giusto che intervenga lo Stato; se può farlo meglio la Regione o il territorio, è giusto che la risposta sia affidata a questi livelli istituzionali». Fedriga ha portato l’esempio della sanità: le necessità di una grande area metropolitana, ha osservato, sono diverse da quelle di un territorio con popolazione diffusa e piccoli centri, dove servizi e reti di assistenza devono essere organizzati secondo le specificità locali.

Il governatore ha inoltre richiamato il percorso avviato dalla Regione per acquisire nuove competenze attraverso le norme di attuazione dello Statuto speciale. Tra queste c’è la richiesta relativa alla competenza sulle Soprintendenze. «Il nostro obiettivo non è gestire il Colosseo, ma dare risposte efficienti e razionali ai cittadini e alle imprese che investono, anche quando devono semplicemente intervenire su un edificio».

Dal bilancio regionale investimenti per rafforzare la risposta ai cittadini

Nel ragionamento di Fedriga, l’autonomia è legata anche alla possibilità di costruire politiche di sviluppo, anziché limitarsi a una gestione delle risorse orientata al contenimento della spesa. Il governatore ha ricordato il percorso del bilancio regionale dal 2018, primo anno di governo della sua Giunta, e ha attribuito agli investimenti sul territorio il rafforzamento della capacità della pubblica amministrazione di rispondere a cittadini, imprese e sistema sociale.

Il metodo di governo, ha spiegato, si basa sulla condivisione delle scelte e sull’ascolto delle categorie interessate, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà. «Il segreto di questi anni non è stato scoprire qualcosa di particolare, ma far lavorare tutto il sistema istituzionale nella stessa direzione». Secondo Fedriga, questo approccio permette di individuare le priorità e di costruire attorno alle decisioni una responsabilità condivisa.

Sicurezza, videosorveglianza e coinvolgimento dei cittadini

Nel confronto sulla sicurezza, Fedriga ha premesso che ordine pubblico e sicurezza restano competenza primaria dello Stato, ma ha spiegato che la Regione ha scelto di «svolgere un ruolo concreto di supporto alle forze dell’ordine attraverso gli strumenti a disposizione». Il Friuli-Venezia Giulia ha usato le proprie competenze per sostenere il controllo del territorio, anche finanziando l’acquisto di sistemi di videosorveglianza e coinvolgendo i cittadini con strumenti che permettono loro di contribuire alla sicurezza delle proprie comunità.

«La prevenzione è fondamentale, ma non possiamo pensare di eliminare la parte repressiva: servono entrambe», ha osservato il governatore, estendendo la riflessione ai modelli sociali ed educativi e al rapporto delle giovani generazioni con gli strumenti digitali. Fedriga ha richiamato i rischi di un’esposizione troppo precoce e non controllata a smartphone e social network e la necessità di coinvolgere famiglie e scuola in un percorso di maggiore consapevolezza.

Il governatore del Friuli Venezia Gulia Massimiliano Fedriga ospite di D’Autore a Treviso — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il governatore del Friuli Venezia Gulia Massimiliano Fedriga ospite di D’Autore a Treviso — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Il governatore del Friuli Venezia Gulia Massimiliano Fedriga ospite di D’Autore a Treviso — Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

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